Сгниет за зиму: где нельзя хранить чеснок: где нельзя хранить чеснок

Сгниет за зиму: где нельзя хранить чеснок
- Чеснок не следует хранить в холодильнике или при плюсовой температуре на кухне, во избежание его прорастания и усыхания.
- Для хранения чеснока подходят прохладные, сухие и хорошо проветриваемые места с влажностью воздуха не выше 75%.
Правильное хранение овощей позволит им продержаться свежими всю зиму. Чтобы не испортить урожай, советуем запомнить, где не место для содержания чеснока.
Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Несмотря на то, что проросший чеснок можно употреблять и он не является вредным, однако это является признаком того, что со своего пика он уже вышел.
Где еще нельзя хранить чеснок?
Не совсем правильно хранить чеснок на кухне при плюсовой температуре. Из-за этого обменные процессы овоща ускоряются, поэтому чеснок начнет прорастать. В теплом месте чеснок потеряет влагу и начнет быстро усыхать.
Чеснок можно легко хранить всю зиму / Фото Pexels
А еще влияет на качество хранения чеснока высокая влажность воздуха, превышающая 75%. В таком случае чеснок начнет гнить, поскольку влажная среда позволяет спорам грибков активно размножаться.
Где нужно хранить чеснок?
Чеснок может простоять от 3 до 5 месяцев в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, пишет Martha Stewart. Держать овощи лучше в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете. Важно обеспечить чесноку циркуляцию воздуха, чтобы он не испортился.
Какие еще секреты стоит знать?
Частые вопросы
Почему не рекомендуется хранить чеснок в холодильнике?
Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание - это является признаком того, что он уже вышел из своего пика.
Какие условия негативно влияют на хранение чеснока?
Чеснок не следует хранить при плюсовой температуре на кухне и в местах с высокой влажностью более 75% - это приводит к его прорастанию и гниению.
Как правильно хранить чеснок, чтобы он оставался свежим?
Чеснок следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте - лучше всего в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете.