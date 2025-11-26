Сгниет за зиму: где нельзя хранить чеснок: где нельзя хранить чеснок

Правильное хранение овощей позволит им продержаться свежими всю зиму. Чтобы не испортить урожай, советуем запомнить, где не место для содержания чеснока.

Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Несмотря на то, что проросший чеснок можно употреблять и он не является вредным, однако это является признаком того, что со своего пика он уже вышел.

Читайте также Как отмыть шампиньоны за несколько секунд: простой лайфхак из тиктока

Где еще нельзя хранить чеснок?

Не совсем правильно хранить чеснок на кухне при плюсовой температуре. Из-за этого обменные процессы овоща ускоряются, поэтому чеснок начнет прорастать. В теплом месте чеснок потеряет влагу и начнет быстро усыхать.



Чеснок можно легко хранить всю зиму / Фото Pexels

А еще влияет на качество хранения чеснока высокая влажность воздуха, превышающая 75%. В таком случае чеснок начнет гнить, поскольку влажная среда позволяет спорам грибков активно размножаться.

Где нужно хранить чеснок?

Чеснок может простоять от 3 до 5 месяцев в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, пишет Martha Stewart. Держать овощи лучше в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете. Важно обеспечить чесноку циркуляцию воздуха, чтобы он не испортился.

Какие еще секреты стоит знать?