Лайфхаки Хитрости на каждый день Сгниет за зиму: где нельзя хранить чеснок: где нельзя хранить чеснок
26 ноября, 18:11
Сгниет за зиму: где нельзя хранить чеснок: где нельзя хранить чеснок

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Чеснок не следует хранить в холодильнике или при плюсовой температуре на кухне, во избежание его прорастания и усыхания.
  • Для хранения чеснока подходят прохладные, сухие и хорошо проветриваемые места с влажностью воздуха не выше 75%.

Правильное хранение овощей позволит им продержаться свежими всю зиму. Чтобы не испортить урожай, советуем запомнить, где не место для содержания чеснока.

Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Несмотря на то, что проросший чеснок можно употреблять и он не является вредным, однако это является признаком того, что со своего пика он уже вышел.

Где еще нельзя хранить чеснок?

Не совсем правильно хранить чеснок на кухне при плюсовой температуре. Из-за этого обменные процессы овоща ускоряются, поэтому чеснок начнет прорастать. В теплом месте чеснок потеряет влагу и начнет быстро усыхать.


Чеснок можно легко хранить всю зиму / Фото Pexels

А еще влияет на качество хранения чеснока высокая влажность воздуха, превышающая 75%. В таком случае чеснок начнет гнить, поскольку влажная среда позволяет спорам грибков активно размножаться.

Где нужно хранить чеснок?

Чеснок может простоять от 3 до 5 месяцев в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, пишет Martha Stewart. Держать овощи лучше в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете. Важно обеспечить чесноку циркуляцию воздуха, чтобы он не испортился.

Какие еще секреты стоит знать?

  • Для выбора сладкой хурмы стоит выбирать насыщенно-оранжевые и мягкие плоды, а если купили твердую хурму, ее можно выдержать при комнатной температуре или заморозить для уменьшения терпкости.

  • Виноград нужно хранить немытым в воздухопроницаемой упаковке в холодильнике, мыть только перед употреблением.

Частые вопросы

Почему не рекомендуется хранить чеснок в холодильнике?

Хранение чеснока в холодильнике стимулирует его прорастание - это является признаком того, что он уже вышел из своего пика.

Какие условия негативно влияют на хранение чеснока?

Чеснок не следует хранить при плюсовой температуре на кухне и в местах с высокой влажностью более 75% - это приводит к его прорастанию и гниению.

Как правильно хранить чеснок, чтобы он оставался свежим?

Чеснок следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте - лучше всего в корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете.