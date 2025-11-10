Если вам интересно, какой метод мытья посуды более экологичный и дешевый, вы не одни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какой метод мытья посуды самый дешевый?

Может показаться, что мытье посуды вручную – это наиболее экономный вариант из всех, ведь посудомойка использует не только воду, но и электроэнергию. Впрочем, для многих может оказаться сюрпризом, что именно использование посудомойки будет более полезным для окружающей среды.

Оказывается, по сравнению машинного мытья посуды с ручным, именно посудомойка приводит к менее чем половине выбросов углекислого газа и гораздо меньшему потреблению воды, пишет Homes & Gardens.

Например, за 10 лет использования посудомоечной машины приводит к выбросу 2090 килограммов парникового газа по сравнению с 5620 килограммами во время ручного мытья. Кроме того, посудомойка использовала 16 300 галлонов воды, а во время ручного мытья пришлось потратить 34 200 галлонов.

Как сделать мытье посуды максимально дешевым и экологичным?

Независимо от того, как именно вы решите мыть посуду, есть несколько способов, которые помогут максимально уменьшить углеродный след и сэкономить на счетах за воду.

Не мойте посуду перед загрузкой в посудомоечную машину . Многие люди имеют такую привычку, и большинство современных моделей посудомоечных машин могут удалить всю грязь без предварительного полоскания – и работают даже лучше, когда посуда грязная.

. Многие люди имеют такую привычку, и большинство современных моделей посудомоечных машин могут удалить всю грязь без предварительного полоскания – и работают даже лучше, когда посуда грязная. Правильно загружайте посудомоечную машину . Неправильно загруженная посудомойка означает, что по крайней мере часть посуды, если не всю, придется мыть снова.

. Неправильно загруженная посудомойка означает, что по крайней мере часть посуды, если не всю, придется мыть снова. Выключите режим сушки с подогревом . Этот режим может потреблять на 11% больше электричества на одну загрузку.

. Этот режим может потреблять на 11% больше электричества на одну загрузку. Включайте посудомойку только тогда, когда она полностью загружена .

. Если вы моете посуду вручную, сначала ее нужно замочить. Если вы положите посуду в раковину с мыльной водой всего на 15 минут, вы сможете помыть ее впоследствии со значительно меньшим использованием воды.

