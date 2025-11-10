Специалисты провели масштабный опрос среди огородников, чтобы составить рейтинг самых популярных озимых сортов лука, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую усадьбу".
Какие сорта лука лучше всего нравятся огородникам?
Радар – этот сорт является лидером с полукруглой формой. Характеризуется высокой урожайностью и долгим хранением.
Шекспир – ранний озимый сорт британской селекции. Имеет крепкую корневую систему, плотную форму луковиц и высокую урожайность.
Трой – фаворит огородников, который радует большими и крепкими луковицами со стабильной урожайностью.
Сеншуй – ранний сорт с отличной устойчивостью к болезням. Имеет хороший вкус и хорошо хранится.
Ред Барон – популярный красный сорт, который имеет сладковатый вкус, но порой есть проблемы с гниением.
Болеро – поздний сорт с большими и крепкими луковицами, которые хорошо хранятся.
Лучшие сорта лука на зиму / Фото Pexels
Геркулес – среднеранний сорт с хорошей устойчивостью и длительным хранением.
Розанна – новинка среди сортов. Имеет розовый цвет кожуры и нежный вкус. Прекрасно подходит для маринования.
Огородники рекомендуют покупать севок у проверенных продавцов. Срока посадки следует обязательно соблюдать, потому что слишком быстрая посадка приведет к получению проростков, которые не выдержат зимы. Стоит сажать не один сорт, а несколько, чтобы перестраховаться на случай различных капризов погоды.
Озимый чеснок нужно высаживать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай, говорится на ютуб-канале "Наша дача!". Главное – чтобы зубчики чеснока успели усвоиться в почве до наступления устойчивых морозов.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Садоводы рекомендуют использовать английскую соль для подкормки роз, поскольку она содержит магний, что улучшает поглощение питательных веществ и стимулирует цветение.
Орхидеи нуждаются в поддержании температуры не выше 16 градусов, чтобы избежать роста листьев вместо цветов.