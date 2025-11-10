Специалисты провели масштабный опрос среди огородников, чтобы составить рейтинг самых популярных озимых сортов лука, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую усадьбу".

Какие сорта лука лучше всего нравятся огородникам?

Радар – этот сорт является лидером с полукруглой формой. Характеризуется высокой урожайностью и долгим хранением.

Шекспир – ранний озимый сорт британской селекции. Имеет крепкую корневую систему, плотную форму луковиц и высокую урожайность.

Трой – фаворит огородников, который радует большими и крепкими луковицами со стабильной урожайностью.

Сеншуй – ранний сорт с отличной устойчивостью к болезням. Имеет хороший вкус и хорошо хранится.

Ред Барон – популярный красный сорт, который имеет сладковатый вкус, но порой есть проблемы с гниением.

Болеро – поздний сорт с большими и крепкими луковицами, которые хорошо хранятся.



Лучшие сорта лука на зиму / Фото Pexels

Геркулес – среднеранний сорт с хорошей устойчивостью и длительным хранением.

Розанна – новинка среди сортов. Имеет розовый цвет кожуры и нежный вкус. Прекрасно подходит для маринования.

Огородники рекомендуют покупать севок у проверенных продавцов. Срока посадки следует обязательно соблюдать, потому что слишком быстрая посадка приведет к получению проростков, которые не выдержат зимы. Стоит сажать не один сорт, а несколько, чтобы перестраховаться на случай различных капризов погоды.

