Мыши и крысы невероятно умные и быстрые. Они избегают контакта с людьми, передвигаются преимущественно ночью и мгновенно убегают на звук шагов. Пищевые остатки, крошки, содержимое мусорных баков и даже продуктовые запасы привлекают мышей, информирует 24 Канал со ссылкой на Prusator.

Как мыши попадают в дом?

Чтобы понять, как мыши проникают в дом, стоит обратить внимание на потенциальные места, через которые они могут попасть внутрь. Герметизация дома от грызунов особенно важна осенью и зимой.

Как спастись от мышей / Фото unsplash

Трещины, щели и приоткрытые дверцы – достаточные отверстия для мышей, ведь им нужно лишь несколько миллиметров пространства. Их ловкие лапки и острые когти позволяют быстро перепрыгивать пороги, лазить по фасадам и лестницам. Зимняя борьба с грызунами также предполагает поддержание чистоты. Следует прятать продукты, регулярно убирать крошки. Если в вашем доме есть подвал – не забудьте герметично закрывать двери.

Как защитить дом от грызунов?

Мыши и крысы имеют чрезвычайно развитое обоняние, то есть они очень чувствительны к запахам окружающей среды, информирует Aktywatory. Это можно использовать для их отпугивания – эфирные масла, такие как мята, лаванда или анис, известны тем, что отпугивают мышей.

Незваные гости в доме / Фото pexels

Некоторые растения также имеют ароматы или свойства, которые эффективно отманивают грызунов. Это базилик, розмарин, лаванда, эстрагон, чеснок и нарцисс. Кроме того, у мышей очень чувствительный слух, поэтому звуки, которые издают совы, дикие птицы или другие хищники, могут их напугать. Существуют и специальные устройства, излучающие ультразвуковые волны – отпугиватели мышей. Они безопасны для людей и домашних животных, но неприятны для мышей и крыс.

