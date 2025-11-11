Грязный утюг оставляет следы на ткани и даже может сжечь материал, поэтому нужно очистить его сразу, как только увидите проблему, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как быстро отчистить утюг?

Специалисты рекомендуют промывать утюг от накипи каждые 3 месяца, а подошву сразу после обнаружения тусклости или пятен. Проблема с коричневыми пятнами на утюге встречается у всех, кто часто им пользуется.

Вернуть утюгу новый и чистый вид достаточно просто – нужна всего одна таблетка парацетамола. За считанные минуты парацетамол под действием высокой температуры растворит пригоревший налет и даже не повредит металлическую поверхность.



Утюг очистить достаточно просто / Фото Pexels

Сначала включите утюг на самую высокую температуру, чтобы он хорошо разогрелся. Далее пинцетом возьмите таблетку парацетамола и аккуратно потрите подошву утюга. Под действием тепла таблетка начнет таять и растворять грязь. После этого поверхность стоит протереть влажной тряпкой.

Метод отлично подходит для быстрой очистки и не требует дорогих средств. Нужно лишь открыть аптечку и воспользоваться интересным и простым лайфхаком.

