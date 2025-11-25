Как отмыть шампиньоны за несколько секунд: простой лайфхак с тиктоку
- Лайфхак по мытью шампиньонов предполагает пересыпание грибов мукой и заливание холодной водой.
- Этот метод быстро очищает шампиньоны без лишних усилий.
Шампиньоны являются довольно популярным ингредиентом на кухне, однако когда их надо помыть много, то приходится выделить немало времени на мытье. Даже магазинные шампиньоны могут быть покрыты темными пятнами, поэтому для быстрой очистки стоит воспользоваться интересным лайфхаком.
Пользователи часто тестируют всевозможные хитрости, которые помогают ускорить процесс, поэтому нашелся метод для мытья шампиньонов, который займет меньше минуты, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Алины Бурлаки.
Как быстро почистить шампиньоны?
Один лайфхак набрал много просмотров и лайков, поскольку предлагает простой способ мытья шампиньонов без лишних усилий. Метод настолько универсальный, что вы точно захотите его попробовать.
Сначала грибы нужно пересыпать в большую и глубокую миску, а дальше засыпать мукой. После этого грибы надо распределить так, чтобы мука покрывала каждый шампиньон легким слоем.
Далее грибы надо залить холодной водой и легкими движениями их покупать. Уже через несколько секунд большинство грибов станут чистыми.
Порой самые эффективные решения могут быть самыми простыми. Этот трюк может стать вашим новым мастхевом, если вы часто готовите блюда из грибов.
К слову, сушить грибы нужно постепенно, чтобы сохранить весь вкус и аромат, пишет Shuba. Обычно нужно включить духовку на 40 градусов и поставить режим конвекции, или же выставить 50 – 60 градусов и оставить дверцу духового шкафа приоткрытой.
Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?
Чтобы легко почистить грецкие орехи, нужно вскипятить воду, замочить в ней орехи на 20 минут, а затем расколоть руками.
Белый пшеничный хлеб черствеет быстрее других видов, поэтому его не стоит хранить в холодильнике или полиэтиленовом пакете. Лучше всего хранить хлеб в чистом кухонном полотенце или тканевых мешочках, поглощающих влагу и обеспечивающих доступ воздуха.
