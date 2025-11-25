Как отмыть шампиньоны за несколько секунд: простой лайфхак с тиктоку

Шампиньоны являются довольно популярным ингредиентом на кухне, однако когда их надо помыть много, то приходится выделить немало времени на мытье. Даже магазинные шампиньоны могут быть покрыты темными пятнами, поэтому для быстрой очистки стоит воспользоваться интересным лайфхаком.

Пользователи часто тестируют всевозможные хитрости, которые помогают ускорить процесс, поэтому нашелся метод для мытья шампиньонов, который займет меньше минуты, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Алины Бурлаки.

Как быстро почистить шампиньоны?

Один лайфхак набрал много просмотров и лайков, поскольку предлагает простой способ мытья шампиньонов без лишних усилий. Метод настолько универсальный, что вы точно захотите его попробовать.

Сначала грибы нужно пересыпать в большую и глубокую миску, а дальше засыпать мукой. После этого грибы надо распределить так, чтобы мука покрывала каждый шампиньон легким слоем.

Далее грибы надо залить холодной водой и легкими движениями их покупать. Уже через несколько секунд большинство грибов станут чистыми.

Как быстро отмыть грибы: смотрите видео

Порой самые эффективные решения могут быть самыми простыми. Этот трюк может стать вашим новым мастхевом, если вы часто готовите блюда из грибов.

К слову, сушить грибы нужно постепенно, чтобы сохранить весь вкус и аромат, пишет Shuba. Обычно нужно включить духовку на 40 градусов и поставить режим конвекции, или же выставить 50 – 60 градусов и оставить дверцу духового шкафа приоткрытой.

