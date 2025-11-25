Як відмити печериці за кілька секунд: простий лайфхак з тіктоку
- Лайфхак з миття печериць передбачає пересипання грибів борошном і заливання холодною водою.
- Цей метод швидко очищає печериці без зайвих зусиль.
Печериці є доволі популярним інгредієнтом на кухні, однак коли їх треба помити багато, то доводиться виділити чимало часу на миття. Навіть магазинні печериці можуть бути покриті темними плямами, тому для швидкого очищення варто скористатися цікавим лайфхаком.
Користувачі часто тестують усілякі хитрощі, які допомагають пришвидшити процес, тож знайшовся метод для миття печериць, який займе менше хвилини, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Аліни Бурлаки.
Як швидко почистити печериці?
Один лайфхак набрав багато переглядів та вподобань, оскільки пропонує простий спосіб миття печериць без зайвих зусиль. Метод настільки універсальний, що ви точно захочете його спробувати.
Спочатку гриби потрібно пересипати у велику та глибоку миску, а далі засипати борошном. Після цього гриби треба розподілити так, щоб борошно покривало кожну печерицю легким шаром.
Далі гриби треба залити холодною водою й легенькими рухами їх покупати. Вже за кілька секунд більшість грибів стануть чистими.
Як швидко відмити гриби: дивіться відео
Часом найефективніші рішення можуть бути найпростішими. Цей трюк може стати вашим новим мастхевом, якщо ви часто готуєте страви з грибів.
До слова, сушити гриби потрібно поступово, щоб зберегти увесь смак та аромат, пише Shuba. Зазвичай потрібно увімкнути духовку на 40 градусів та поставити режим конвекції, або ж виставити 50 – 60 градусів та залишити дверцята духової шафки прочиненими.
Які ще цікаві лайфхаки варто знати?
Щоб легко почистити волоські горіхи, потрібно закип'ятити воду, замочити в ній горіхи на 20 хвилин, а потім розколоти руками.
Білий пшеничний хліб черствіє швидше за інші види, тому його не варто зберігати у холодильнику чи поліетиленовому пакеті. Найкраще зберігати хліб у чистому кухонному рушнику або тканинних мішечках, що поглинають вологу і забезпечують доступ повітря.
