Вивести дрозофілів з кухні можна доволі простим домашнім методом, пише 24 Канал. Для цього потрібно зробити ефективну пастку на основі яблучного оцту та ще кількох інгредієнтів.

Читайте також Чому у шафі з'являється міль: прості кроки, які позбавлять її назавжди

Як швидко позбутися дрозофілів?

Для виведення мошок потрібно у глибоку тарілку налити 2 – 3 столові ложки яблучного оцту й додати кілька крапель миючого засобу для посуду, одну столову ложку меду та трохи води. Все потрібно ретельно перемішати та залишити суміш на столі.

Через 15 хвилин мошки почнуть злітатися на запах та падати у розчин, а через кілька годин у тарілці опиняться всі дрозофіли, що літали на кухні. Завдяки такому лайфхаку вдасться позбутися всіх надокучливих дрозофіл.



Прості методи виведення дрозофілів / Фото Pexels

Також можна нарізати кілька зубчиків часнику й розкласти його в тих місцях, де найбільше є дрозофілів. Мошки дуже не люблять часникового аромату, тому зникнуть та більше не з’являться.

А ще ефективним є полум’я свічки. Для цього методу у каструлю з водою потрібно поставити свічку. Полум’я стане для них джерелом світла, тож вони підлетять, підпалять крила й втопляться у воді.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?