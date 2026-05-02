Звичайні деталі двору можуть стати ідеальним середовищем для плазунів, пише Real Simple. Якщо знати, що саме їх притягує, то можна легко зменшити ризик небажаного "сусідства".

Що приваблює змій на ділянці?

Висока трава

Фахівець Мег Пірсон каже, що висока трава слугує плазунам укриттям від хижаків. Крім того, вона допомагає їм заховатися, щоб легше підкрастися до своєї здобиччі. Саме тому радять постійно скошувати газон на подвір’ї й високу траву в саду.

Великі купи сміття

Змії також люблять ховатися у місцях з купою сміття чи дров. Особливо захаращені місця є для них укриттям чи навіть притулком. Якщо такі неприбрані ділянки є на подвір’ї, то їх варто прибрати, щоб не наражати себе на небезпеку.

У теплу пору слід проявляти обачність під час прогулянок лісом

Гризуни на подвір'ї

Нешестя мишей чи щурів приваблює змій, оскільки гризуни є їхньою здобиччю. У такому випадку треба вдатися до негайного їх виведення з ділянки та дому.

Годування домашніх тварин на вулиці

Корм для домашніх тварин може привабити не лише гризунів у домі, але й змій. Краще годувати тварин у приміщенні або одразу забирати залишки. Також велику упаковку корму радять завжди зберігати щільно закритою, щоб нічого не потрапило всередину.

Надмірний полив газону

Занадто частий полив газону може призвести до перезволоження й привабити небажаних шкідників, які можуть стати здобиччю для змій. Поливати газон потрібно лише за необхідності, щоб уникнути появи нових черв’яків та повзання плазунів по ділянці.

В інстаграм-дописі регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір'я" пишуть, що найчастіше людям зустрічається вуж звичайний. Він не отруйний та не несе загрози людини.

Найголовніша його ознака – дві яскраві плями з боків голови, які називають «жовтими вухами». Вужі є тонкими і довгими, можуть досягати навіть до 2 метрів.

Якщо людині таки трапиться вуж – панікувати не варто, оскільки першим він не нападе. Треба лише дозволити йому спокійно відповзти. Крім того, йдучи в ліс завжди пам’ятайте про правила безпеки. Взувайте високе взуття, а високу траву перевіряйте палицею.

Як ще боротися зі шкідниками?

Рослина тульбагія пурпурова, відома як африканський часник, ефективно відлякує кротів та змій завдяки своєму сильному аромату. Крім тульбагії, мелений червоний перець також може допомогти позбутися кротів, бо сильно подразнює їхні слизові оболонки.

Відлякати кротів можна за допомогою використання шерсті чи хутра домашніх тварин. Особливо цей метод корисний тоді, коли вдома живуть довгошерстні тварини. Потрібно зібрати шерсть, загорнути в маленькі кульки та помістити в тунелі чи свіжі купи ґрунту.