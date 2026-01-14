Главная проблема микроволновки – неравномерный нагрев, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post. Плохо разогретое блюдо может содержать холодные зоны, где не уничтожаются бактерии. А еще повторное разогревание продуктов может делать их невкусными.

Читайте также Орехи уже никогда не будут горчить: элементарный лайфхак от бабушки

Какие продукты нельзя ставить в микроволновку?

Вареные яйца

При нагревании в микроволновой печи внутри белка накапливается пар, из-за чего резко возрастает давление. В результате яйцо может взорваться в печи или уже после доставания из нее.

Овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С

Не стоит разогревать брокколи, болгарский перец, ягоды и листовую зелень. Витамин С под воздействием температуры быстро разрушается, поэтому пользы от такой пищи не будет никакой.

Курятина

Довольно часто мы разогреваем в микроволновке курятину. И хотя разогрев этого мяса не является опасным, вкусовые качества сильно теряются. Жиры курятины после хранения в холодильнике окисляются, а при повторном нагревании меняется структура мяса. Курица становится сухой и менее аппетитной.



Не все продукты можно греть в микроволновой печи / Фото Pexels

Морепродукты и рыба

Специалисты не советуют разогревать в микроволновой печи ни рыбу, ни морепродукты, поскольку текстура этих продуктов не выдерживает микроволнового излучения. Рыба получится резиновой и потеряет свой вкус.

Стейк

Микроволновая печь – это враг для стейка. Во время разогрева мясо пересушивается, становится жестким, а из-за неравномерного нагрева отдельные части могут остаться холодными. Все эти блюда лучше подогревать на сковородке или в духовке, чтобы сохранить вкус и качество пищи.

Чем помыть микроволновку?

Очистить микроволновку можно благодаря воде и лимонному соку, пишет Simply Recipes. Подогрейте раствор в микроволновке несколько минут, чтобы пар размягчил грязь, а затем протрите поверхность. Если же нет лимона, то можно использовать уксус. Добавьте 2 столовые ложки в стакан воды, размешайте и поставьте на полную мощность на 3 минуты. Раствор должен закипеть. Оставьте на 5 минут, а потом просто протрите все поверхности.

Какие еще советы стоит знать?