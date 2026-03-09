Заметим, что лоферы – универсальная обувь, которую при желании можно носить чуть ли не круглый год. Впрочем, по-настоящему сияют они именно весной и осенью, в переходные сезоны. А как стилизовать лоферы для повседневных, деловых и даже вечерних образов, пишет Vogue.

С чем носить лоферы?

Рубашка и спортивные шорты

Спортивный стиль и удобство – настоящий тренд 2026 года, и лоферы идеально подходят для того, чтобы создать игривый и одновременно практичный образ. Это также прекрасная возможность поэкспериментировать с текстурами и принтами. Заметим, что в этом году стилисты сосредотачивают внимание на укороченных фасонах рубашек.

Лоферы можно сочетать со спортивным стилем / Фото из инстаграма

Джинсы прямого кроя и блейзер

Классическое сочетание, которое всегда в тренде. Если хочется добавить немного красок к привычному образу, можно прикрепить к блейзеру яркий аксессуар – например, текстильную брошь.

Также можно сосредоточиться на трендовых цветах этого года – коричневом и черном, пишет Glamour. Эти землистые оттенки в сочетании с замшевой текстурой создадут мягкий и одновременно очень свежий образ.

Лоферы можно носить с джинсами / Фото из инстаграма

Удлиненный блейзер

Лоферы и брючные костюмы – сочетание, с которым невозможно ошибиться. Впрочем, в 2026 году стилисты рекомендуют подыскать также платье-блейзер, или же сымпровизировать его из более длинного пиджака. Чтобы было теплее, образ можно дополнить леггинсами или колготками.

Лоферы идеально сочетаются с блейзером / Фото из инстаграма

Спортивные штаны

Эра, когда к спортивным штанам можно было надевать только кроссовки, уже давно позади. Современные модницы сочетают их с лоферами так же непринужденно – и превращают любые спортивные костюмы в уличные аутфиты.



Лоферы можно носить даже со спортивными штанами / Фото Shutterstock

Теория "неправильной обуви" и лоферы

Вирусная теория в тиктоке о "неправильной обуви", возможно, была скоротечной, однако стилисты рекомендуют использовать ее и в дальнейшем. Особенно актуальной она является, когда говорится о стилизации лоферов к повседневным образам.

Работая с клиентами и анализируя стиль наших любимых знаменитостей, я поняла, что именно аксессуары, которые немного "необычные" или не соответствуют стилю остальных образа, делают его интересным и личным,

– поделилась стилист Эллисон Борнстайн.

Суть теории заключается в том, чтобы для завершения образа выбрать наиболее неожиданную обувь. И в 2026 году ею могут стать именно лоферы.

Поэтому, их можно сочетать не только со спортивными штанами или удлиненными блейзерами – но и с байкерскими куртками, летними платьями, атласными шортами и юбками "в пол". Предел – только ваше воображение.

