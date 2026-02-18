Интересный кухонный трюк, который может значительно облегчить процесс показал в своем инстаграме повар Анатолий Добровольский.
Читайте также Не выбрасывайте зажимы для хлеба: их можно использовать повторно
Как идеально сварить яйцо?
То, как чистится яйцо, зависит от нескольких факторов – свежести продукта, способа варки и даже температурного шока после приготовления. Особенно трудно всегда чистятся свежие яйца, поскольку их внутренняя мембрана плотнее прилегает к белку.
И для того, чтобы яйца идеально сварились, а скорлупа безупречно очистилась, нужно лишь положить в кастрюлю обычную металлическую ложку во время варки. После такого лайфхака яйца будут почистятся гораздо легче.
Этот трюк работает потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла, а это уменьшает риск разбития из-за перепада температур.
Простой способ варки яиц: смотрите видео
Шеф-повар Джулия Чайлд рекомендует после варки опустить яйца в ледяную воду на 2 минуты, а затем в кипящую воду на 10 секунд для легкого очищения, пишет Simply Recipes. Такой температурный контраст помогает белку отслоиться от скорлупы, облегчая процесс чистки.
Что еще стоит прочитать?
Для сохранения разрезанного лимона, половинки следует сложить вместе и скрепить зубочистками, что уменьшает испарение влаги.
Проросший картофель может содержать соланин, вызывающий побочные эффекты, такие как тошнота и головная боль.