Интересный кухонный трюк, который может значительно облегчить процесс показал в своем инстаграме повар Анатолий Добровольский.

Читайте также Не выбрасывайте зажимы для хлеба: их можно использовать повторно

Как идеально сварить яйцо?

То, как чистится яйцо, зависит от нескольких факторов – свежести продукта, способа варки и даже температурного шока после приготовления. Особенно трудно всегда чистятся свежие яйца, поскольку их внутренняя мембрана плотнее прилегает к белку.

И для того, чтобы яйца идеально сварились, а скорлупа безупречно очистилась, нужно лишь положить в кастрюлю обычную металлическую ложку во время варки. После такого лайфхака яйца будут почистятся гораздо легче.

Этот трюк работает потому, что ложка способствует равномерному распределению тепла, а это уменьшает риск разбития из-за перепада температур.

Простой способ варки яиц: смотрите видео

Шеф-повар Джулия Чайлд рекомендует после варки опустить яйца в ледяную воду на 2 минуты, а затем в кипящую воду на 10 секунд для легкого очищения, пишет Simply Recipes. Такой температурный контраст помогает белку отслоиться от скорлупы, облегчая процесс чистки.

Что еще стоит прочитать?