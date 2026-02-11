Есть довольно простой и экологичный способ хранения лимона, если нужно сохранить только частичку, пишет Parade.

Как сохранить разрезанный лимон?

Все, что нужно сделать – это сложить половинки лимона вместе и скрепить их зубочистками, будто собирая фрукт обратно. Секрет в том, что главная причина высыхания – контакт среза с воздухом. Когда эти части плотно прижаты друг к другу, то испарение влаги уменьшается.

Кроме того, кожа продолжит выполнять защитную функцию, а сам лимон меньше впитывать посторонних запахов и бактерий из холодильника.

По словам экспертов, такой способ позволяет сохранять разрезанный лимон свежим еще несколько дней. И этот трюк значительно экологичнее, чем использование пластика, который может привести к образованию конденсата и ускорить порчу продукта.



Разрезанный лимон легко хранить / Фото Pexels

К слову, лимон можно использовать не только для чаев, но и в быту. Специалист Тим Алкок рассказал Mirror, что благодаря цитрусовому можно разморозить лобовое стекло автомобиля. Лимонная кислота хорошо разрушает лед, поэтому надо просто выжать сок на стекло и осторожно смыть водой, или протереть его просто половинкой лимона.

Как вырастить лимон дома?

Вырастить лимонное дерево можно в домашних условиях дома из косточек, которые нужно посадить сразу после извлечения из плода, пишет Martha Stewart. Лимонное дерево требует 8 часов солнечного света в день, регулярного полива и стабильной подкормки тремя удобрениями в год.

