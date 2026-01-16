Изготовить свечу дома можно без каких-либо сложностей или специального оборудования, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Гелевая свеча является безопасной в использовании и подойдет для бытовых нужд.

Что нужно знать о гелевой свече?

Гелевая свеча способна гореть гораздо дольше парафиновой. Она подходит для освещения помещения или обогрева. Ее основой является горючий гель на базе спирта с загустителем. Во время зажигания гель нагревается, испаряя спирт и обеспечивая стабильный огонь.

Свечу можно использовать много раз. Достаточно лишь в емкость добавить порцию нового геля после выгорания предыдущего. По сравнению с парафиновой свечой, гелевая горит гораздо дольше. Одна порция может освещать помещение в течение нескольких часов.

А еще важным преимуществом является выделение тепла, поэтому ею можно подогреть пищу, обычные свечи с этим так не справятся. Повторное использование свечи делает ее более экономной, потому что емкость и фитиль можно использовать много раз.

Что нужно для создания гелевой свечи?

Основным компонентом является этиловый или изопропиловый спирт высокой концентрации (не менее 90%). Также нужен загуститель – карбопол или специальный агент для косметических средств, чтобы превратить спирт в гель.

Также нужно найти жаростойкую емкость – это может быть металлическая банка или стакан. Для создания пламени понадобится фитиль. Его можно сделать из хлопчатобумажной ткани или приобрести уже готовый. Дополнительно нужна крышка для гашения свечи.

Гелевую свечу легко сделать / Фото Pinterest

Как самостоятельно сделать гелевую свечу?

Процесс создания гелевой свечи займет примерно 15 минут. Сначала нужно растворить загуститель в небольшом количестве спирта, чтобы получить однородную смесь. Далее надо добавить остальной спирт и все тщательно перемешать до образования гелеобразной консистенции без комочков. Готовый гель нужно перелить в подготовленную емкость и вставить фитиль так, чтобы он крепко держался в центре. Смесь может постоять 15 минут для стабилизации, после чего свечу можно использовать.

Почему свечи из парафина плохие?

Бюджетные парафиновые свечи могут быть опасными для здоровья, поскольку выделяют токсичные соединения, такие как толуол и бензол, пишет Interia Kobieta. Эти вещества считаются канцерогенными и содержатся в выхлопных газах дизельного топлива. Использование таких свечей имеют негативные последствия для здоровья. Частое вдыхание парафина в закрытых и плохо проветриваемых помещениях способно привести к головной боли и проблемам с дыханием.

