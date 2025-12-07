Сладкие мандаринки можно распознать даже визуально, ведь есть несколько подсказок, которые просто об этом "кричат". Как разглядеть их с первого взгляда и покупать только сладкие фрукты – рассказывает 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как определить сладкие мандарины "на глаз"?

Для начала попробуйте оценить вес мандаринки. Сладкие и сочные мандаринки должны казаться тяжелее из-за высокого содержания воды и сахара.

Также надо обратить внимание на цвет и блеск. Насыщенный, равномерный, ярко-оранжевый цвет – это почти гарантия зрелости и сладкого вкуса. Если замечаете зеленые пятна, то такой фрукт точно не стоит вашего внимания.

Идеальный фрукт / Фото Pixabay

Осмотрите кожуру – если она тонкая, то значительно выше вероятность сочности мякоти. А еще у сладких мандаринок очень мелкие поры.

Имеет ли значение страна происхождения?

Сладость мандаринок абсолютно не зависит от страны, значение имеют только сорт и зрелость. Однако клементины и танжерины, которые экспортируются из Испании и Марокко, обычно отличаются сладким вкусом, рассказывает Agronews.

Турецкие мандарины обычно более сладкие в начале сезона, однако со временем они проигрывают конкуренцию по этому параметру. Интересно, что родиной мандаринов является Китай, однако на европейских рынках фруктов из этой страны не так много.

Подсказки, которые пригодятся