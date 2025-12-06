Если вам приходилось пользоваться стиральной машиной, тогда вы точно замечали, что со временем одежда может казаться не такой свежей после стирки, а сам барабан машинки приобретает затхлый, неприятный запах. Это происходит из-за грязи и мыльного налета, что накапливаются в барабане – а часто там появляется даже плесень, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что положить в стиральную машину?

Не все задумываются об этом, и стиральные машины требуют качественной чистки – ведь в противном случае они не смогут эффективно очищать вашу одежду. Из-за того что чем задачей многие пренебрегают, часто одежда после стирки пахнет неприятно и не очищается так хорошо, как хотелось бы.

Между тем на стенках стиральной машины образуется идеальная среда для развития плесени и плесени, которая во время цикла стирки не уничтожается, а только переносится на вашу одежду. А это не только негигиенично, но и опасно.

Но, к счастью, существует простой способ очистить вашу стиралку – и для этого не нужно покупать никаких дорогих средств. На самом деле все, что вам нужно – это обычный фрукт с кухни, что зимой оказывается дома особенно часто.

Речь идет о лимоне – этот цитрусовый фрукт может не только идеально дополнить чаи, но и стать решением давней проблемы запаха в стиральной машине. Нужно лишь разрезать лимон пополам, а потом посыпать обе половинки солью. Положите их в пустую стиральную машину и запустите короткий цикл стирки – это поможет избавиться от всех запахов и бактерий.



Лимоном можно почистить стиральную машину / Фото Pexels

Впрочем, важно чистить не только барабан, но и другие части стиральной машины, где может накапливаться разнообразная грязь – вынимайте лоток для моющего средства, а также открывайте фильтр внизу. Из него обычно выливается вода с неприятным запахом.

Еще один важный аспект, о котором забывает немало людей – после использования стиральной машины не стоит сразу же закрывать дверцу. Дайте прибору проветриться, когда он не используется.

В идеале чистить стиральную машину нужно примерно раз в месяц, пишет Martha Stewart. Делать это стоит как профилактическое средство, а не только для решения проблемы неприятного запаха.

Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?