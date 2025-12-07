Чтобы украсить елку трендово, советуем выбирать банты, которые помогут создать праздничный декор, пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. Красивые элементы бантов на елке подарят современный и дорогой вид елке.

Какие украшения на елку являются трендовыми?

Большой бант

Тренд на большой бант набрал обороты, и теперь им хотят украсить елку все. В моде бархатные, атласные банты, которые могут стать главным акцентом на елке. Красивый бант вместо рождественской звезды на горе елки добавляет ощущение роскоши.



Большой бант на елке входит в моду / Фото Pinterest

Ставка на полоски и клетку

Однотонные банты являются классикой, которая никогда не выйдет из моды. Но если хочется сделать елку еще более эффектной, то можно выбрать самые популярные принты – полоску или клетку. Они также сделают декор уютным и интересным.

Обратите внимание на органзу

Среди материалов появился новый фаворит – и это органза. Она довольно легкая, полупрозрачная и создает домашнее настроение. Такой нежный декор подойдет для тех, кто любит минимализм.

Банты с жемчужинками

В магазинах этого года можно найти много декорированных бантов даже с жемчужными акцентами. Такая деталь добавляет роскоши и выглядит дорого.

Кстати, на живых елках могут прятаться пауки, пишет The Mirror. Блогер Дейзи Алула рекомендует завезти елку на автомойку и промыть ее мойкой высокого давления, чтобы избавиться от пауков перед занесением в дом. Если нет возможности использовать машину, можно встряхнуть елку после покупки, чтобы удалить мелких насекомых.

