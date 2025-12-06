Свитер – это особенная одежда, которая требует особого отношения. Какие бывают распространенные ошибки во время стирки этой одежды и какие их избегать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал The Spuce.

Какие есть распространенные ошибки при стирке свитера?

Первая типичная ошибка – горячая вода. Из-за этого волокна свитера сжимаются и "садятся", в результате чего одежда становится меньше и плотнее. Также высокая температура воды ослабляет волокна свитера, поэтому он быстрее будет кошлатитись. Температура воды при стирке свитера не должна превышать 30 градусов. Что касается режимов, то подойдут "Шерсть", "Деликатная стирка" или "Ручная стирка".

Свитер требует деликатной стирки / Фото Pixabay

Вторая ошибка – стирка свитеров с другими вещами. Это деформирует такую деликатную одежду, поэтому свитера надо стирать отдельно. И ни в коем случае нельзя использовать агрессивный отжим, иначе свитер скошлатится моментально.

А также надо очень тщательно выбирать средство для стирки свитеров. Обычный стиральный порошок не подойдет – ищите специальные жидкие средства для стирки шерсти, шелка или деликатных тканей. Они не содержат агрессивных ферментов и имеют нейтральный pH.

Как надо сушить свитера?

Не стоит вешать свитера на веревку или плечики. Пока одежда высохнет, вес воды успеет изрядно растянуть ее в длину, подсказывает Надежные чистящие средства.

Свитер нужно сушить горизонтально, разложив на чистой сухой поверхности – можно подстелить полотенце. Разложить его надо подальше от прямых источников тепла, эта одежда должна высыхать постепенно.

