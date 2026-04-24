Эти деревья считаются малопривлекательными для вредителей благодаря своим природным свойствам или селекционной устойчивости к болезням, пишет Martha Stewart.

Это не означает, что растения полностью защищены от вредителей, однако точно имеют уменьшенные риски по сравнению с другими растениями. О таких деревьях рассказали эксперты Сен Ентес и Дэвид Фрид.

Какие фруктовые деревья отпугивают вредителей?

Яблоня Liberty. Сорт считается достаточно выносливым к болезням и различным вредителям. Дерево начинает плодоносить быстро и дает урожай красных яблок, которые могут долго храниться.

Инжир. Фиговое дерево имеет естественную защиту благодаря латексу, который может отпугивать насекомых. Кроме того, дополнительный барьер создает плотная листва некоторых сортов.

Груша Ure. Сорт хорошо противостоит распространенным болезням и вредителям, в частности бактериальному ожогу. Выращивать грушу можно даже без регулярных обработок.



Шелковица Trader. Дерево считается неприхотливым, поэтому каждый год радует сладкими плодами. Преимущество его заключается в том, что оно не требует специальной защиты от насекомых.

Айва. Дерево весной поражает большими цветами, а затем на нем появляются розовые плоды. Айва подходит для свежего употребления или консервации.

Яблоня Hazen. Сорт с темно-красными плодами стабильно дает урожай даже без дополнительных обработок.

Груша Barlett. Быстрорастущее дерево дает сладкие плоды и имеет естественную устойчивость ко многим распространенным вредителям.

Впрочем, обратите внимание, что груша имеет естественную склонность к вертикальному росту, что может уменьшить плодоношение, если не формировать дерево правильно, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Основными причинами низкой урожайности является неправильный угол отхождения ветвей и "стрижка под гребешок", стимулирующие рост волчков вместо плодов.

Слива Italian Prune. Плоды этой сливы имеют гладкую кожуру и естественный восковой налет, который помогает защитить их от насекомых. Дерево не требует частой обрезки, поэтому это снижает риск заражения.

