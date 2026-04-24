Ці дерева вважаються малопривабливими для шкідників завдяки своїм природним властивостям чи селекційній стійкості до хвороб, пише Martha Stewart.

Це не означає, що рослини повністю захищені від шкідників, проте точно мають зменшені ризики у порівнянні з іншими рослинами. Про такі дерева розповіли експерти Сен Єнтес та Девід Фрід.

Які фруктові дерева відлякують шкідників?

Яблуня Liberty. Сорт вважається досить витривалим до хвороб та різних шкідників. Дерево починає плодоносити швидко й дає урожай червоних яблук, які можуть довго зберігатися.

Інжир. Фігове дерево має природний захист завдяки латексу, який може відлякувати комах. Крім того, додатковий бар’єр створює щільне листя деяких сортів.

Груша Ure. Cорт добре протистоїть поширеним хворобам і шкідникам, зокрема бактеріальному опіку. Вирощувати грушу можна навіть без регулярних обробок.



Шовковиця Trader. Дерево вважається невибагливим, тож кожного року тішить солодкими плодами. Перевага його полягає в тому, що воно не потребує спеціального захисту від комах.

Айва. Дерево навесні вражає великими квітами, а згодом на ньому з’являються рожеві плоди. Айва підходить для свіжого вживання чи консервації.

Яблуня Hazen. Сорт з темно-червоними плодами стабільно дає урожай навіть без додаткових обробок.

Груша Barlett. Швидкоросле дерево дає солодкі плоди і має природну стійкість до багатьох поширених шкідників.

Втім, зверніть увагу, що груша має природну схильність до вертикального росту, що може зменшити плодоношення, якщо не формувати дерево правильно, йдеться на ютуб-каналі "Секрети урожаю".

Основними причинами низької врожайності є неправильний кут відходження гілок та "стрижка під гребінець", що стимулюють ріст вовчків замість плодів.

Слива Italian Prune. Плоди цієї сливи мають гладку шкірку й природний восковий наліт, який допомагає захистити їх від комах. Дерево не потребує частого обрізання, тож це знижує ризик зараження.

