Почти все обожают елки в доме на рождественские праздники – их свежий аромат и зелень. Впрочем, всего несколько простых ошибок приведут к тому, что она высохнет и станет ломкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Где нельзя ставить елку?
Если вы не хотите, чтобы ваша елка превратилась в сухую и желтую еще до начала праздников, следует избегать нескольких распространенных ошибок, о которых многие даже не догадываются. После того как вы приносите елку домой, к ней нужно относиться, как к большому срезанному цветку – а это значит, что она требует определенного ухода, чтобы оставаться свежей по крайней мере несколько недель.
Во-первых, полив елки – это важный шаг в уходе за деревом, о котором забывают многие. Кроме того, есть несколько факторов, которые вредят елке, но их легко проигнорировать или даже не заметить.
И наиболее распространенная ошибка – это неправильное размещение дерева. Если ваша елка оказалась неподалеку от источника света или тепла (например, у окон) это может привести к тому, что она будет желтеть быстрее. Кроме того, большее влияние, чем можно ожидать, имеют на елку и украшения.
Украшения могут утяжелить елку / Фото Pexels
Тяжелые шарики утяжеляют ветви, что приводит в конце концов к тому, что елка выглядит немного уставшей и "лысоватой". Но самая большая опасность кроется в любимых всеми гирляндах. Если вы имеете еще старые гирлянды без светодиодов, это может привести к высушиванию хвои.
Обратите внимание и на подставку для елки – небольшая не вместит достаточно воды, а также будет слишком плотной, чтобы елка могла успешно поглощать влагу.
Вот еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание:
- Домашние животные. Коты, что лазят по ветвям, и даже собаки, что играют неподалеку, могут ослабить хвою, согнуть ветви или даже опрокинуть дерево – поэтому стоит позаботиться о защите елки от домашних любимцев.
- Чрезмерная обрезка нижних ветвей. Небольшая обрезка – это вполне нормально, но если елка останется без большого количества ветвей, это ослабит структуру дерева и увеличит площадь поверхности, с которой оно теряет влагу.
Кстати, для того, чтобы елка стояла дольше, перед ее установкой дома нужно обязательно сделать свежий срез снизу – а только тогда устанавливать елку на подставку, пишет The Spruce.
Кроме того, следует выбирать свежесрезанные елки, чтобы они оставались зелеными дольше.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Для того, чтобы защитить елку от домашних животных, и особенно котов, нужна всего одна безделушка, что уже есть дома. Оказывается, эти животные очень не любят несколько запахов.
А вот для того, чтобы освежить вид искусственной елки, следует выполнить несколько элементарных действий – и она будет выглядеть как из леса.