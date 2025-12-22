Почти все обожают елки в доме на рождественские праздники – их свежий аромат и зелень. Впрочем, всего несколько простых ошибок приведут к тому, что она высохнет и станет ломкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где нельзя ставить елку?

Если вы не хотите, чтобы ваша елка превратилась в сухую и желтую еще до начала праздников, следует избегать нескольких распространенных ошибок, о которых многие даже не догадываются. После того как вы приносите елку домой, к ней нужно относиться, как к большому срезанному цветку – а это значит, что она требует определенного ухода, чтобы оставаться свежей по крайней мере несколько недель.

Во-первых, полив елки – это важный шаг в уходе за деревом, о котором забывают многие. Кроме того, есть несколько факторов, которые вредят елке, но их легко проигнорировать или даже не заметить.

И наиболее распространенная ошибка – это неправильное размещение дерева. Если ваша елка оказалась неподалеку от источника света или тепла (например, у окон) это может привести к тому, что она будет желтеть быстрее. Кроме того, большее влияние, чем можно ожидать, имеют на елку и украшения.



Украшения могут утяжелить елку / Фото Pexels

Тяжелые шарики утяжеляют ветви, что приводит в конце концов к тому, что елка выглядит немного уставшей и "лысоватой". Но самая большая опасность кроется в любимых всеми гирляндах. Если вы имеете еще старые гирлянды без светодиодов, это может привести к высушиванию хвои.

Обратите внимание и на подставку для елки – небольшая не вместит достаточно воды, а также будет слишком плотной, чтобы елка могла успешно поглощать влагу.

Вот еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание:

Домашние животные . Коты, что лазят по ветвям, и даже собаки, что играют неподалеку, могут ослабить хвою, согнуть ветви или даже опрокинуть дерево – поэтому стоит позаботиться о защите елки от домашних любимцев.

. Коты, что лазят по ветвям, и даже собаки, что играют неподалеку, могут ослабить хвою, согнуть ветви или даже опрокинуть дерево – поэтому стоит позаботиться о защите елки от домашних любимцев. Чрезмерная обрезка нижних ветвей. Небольшая обрезка – это вполне нормально, но если елка останется без большого количества ветвей, это ослабит структуру дерева и увеличит площадь поверхности, с которой оно теряет влагу.

Кстати, для того, чтобы елка стояла дольше, перед ее установкой дома нужно обязательно сделать свежий срез снизу – а только тогда устанавливать елку на подставку, пишет The Spruce.

Кроме того, следует выбирать свежесрезанные елки, чтобы они оставались зелеными дольше.

Какие еще лайфхаки стоит знать?