Но даже после десяти лет пользования елке еще можно вернуть красоту и пушистость. А как это сделать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как разрыхлить искусственную елку?

Когда вы только достаете свою искусственную елку из коробки, она обычно выглядит плоской и некрасивой. Может возникнуть соблазн пожаловаться производителю, но обычно елку нужно как следует потереть, чтобы она выглядела лучше.

Конечно, для этого не понадобится высокотехнологичный набор, но некоторыми принадлежностями все же следует запастись. Возьмите совок, метлу, перчатки и какую-то одежду с длинными рукавами, и можно начинать работу. Разрыхляйте искусственную хвою в комнате, где вы будете устанавливать елку, но в таком месте, где будет легко пропылесосить и собрать иголочки, что опадут.

Начните с нижних веток

Продвигаться нужно вверх снизу – сперва распушите самые широкие ветки. Это помогает увидеть, с чем вы работаете, и так вы не пропустите ни одной ветки. Вручную расправляйте те, которые расположены слишком близко друг к другу и периодически встряхивайте их. Обычно искусственные елки имеют по три ветви на каждом стебле, и лучше работать с одной за раз, чтобы получить равномерный результат, пишет Better Homes&Gardens.

На этом этапе ваша елка все еще может выглядеть несколько плоской, но не волнуйтесь – основное разрыхление только начинается. Просуньте руки прямо между ветвей дерева и разрыхлите их изнутри, двигаясь наружу. Опять же, начинать нужно с нижних веток.



Елку еще можно разрыхлить / Фото Pexels

Добавьте изгиб на ветвях

На кончике каждой ветви добавьте небольшой изгиб вниз, чтобы елка выглядела естественнее. Некоторые ветви можно направлять немного вверх, чтобы закрыть любые пробелы.

Замаскируйте пробелы

Если ваше верное искусственное дерево передается в семье десятилетиями, на нем могут быть пробелы и прореживания, которые не исправит никакое рыхление. Впрочем, не отчаивайтесь. Несколько стратегически размещенных игрушек, гирлянд и лент помогут быстро исправить ситуацию.

Какие еще лайфхаки нужно знать?