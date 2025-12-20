Елка зимой – это главное украшение дома, и для того, чтобы не беспокоиться все время о том, или ваш кот ее не опрокинет, нужно сделать одну мелочь прямо сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как отогнать кота от новогодней елки?

Всего одна вещь из вашей кухни становится незаменимой после того, как устанавливается елка – и это кожура от цитрусовых. У котов очень чувствительное обоняние, и эти животные будут стараться избегать любых мест, где почувствуют этот запах. И даже малейший запах будет казаться пушистикам достаточно сильным – а апельсиновая и лимонная кожура содержат мощные натуральные масла, имеющие сильный запах даже после высыхания.

Поэтому, лучшее, что можно сделать – это положить несколько шкурок от цитрусовых под деревом. Или же можно на ночь замочить кожуру в воде, а потом залить настой в пульверизатор и опрыскать им елку. Так вы не только отпугнете своего кота, но и наполните свой дом невероятным ароматом.

Можно использовать и эфирные масла с цитрусовыми запахами – в таком случае будет достаточно всего нескольких капель.

Также котам не нравятся горькие вкусы, поэтому можно приготовить еще один домашний спрей, пишет PetMD. Вот что нужно в него добавить:

3 стакана воды;

полстакана розмарина;

3/4 стакана дистиллированного белого уксуса;

четверть стакана лимонного сока.

Но если вам, как и коту, не нравится аромат цитрусовых, можно воспользоваться другим способом – например, обернуть низ ствола елки слоем фольги. Большинство котов не любят странное ощущение на лапах и когтях, что создает фольга, поэтому будут избегать дерева. Также можно разместить проволоку вокруг ствола, чтобы создать барьер, который помешает животному подойти слишком близко.

