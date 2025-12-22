Майже усі обожнюють ялинки у домі на різдвяні свята – їхній свіжий аромат та зелень. Втім, всього кілька простих помилок призведуть до того, що вона висохне й стане ламкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Де не можна ставити ялинку?

Якщо ви не хочете, аби ваша ялинка перетворилася на суху й жовту ще до початку свят, слід уникати кількох поширених помилок, про які чимало людей навіть не здогадуються. Після того як ви приносите ялинку додому, до неї потрібно ставитися, як до великої зрізаної квітки – а це значить, що вона потребує певного догляду, аби залишатися свіжою принаймні кілька тижнів.

По-перше, полив ялинки – це важливий крок у догляді за деревом, про який забувають чимало людей. Окрім того, є кілька факторів, які шкодять ялинці, але їх легко проігнорувати чи навіть не помітити.

І найбільш поширена помилка – це неправильне розміщення дерева. Якщо ваша ялинка опинилася неподалік від джерела світла чи тепла (наприклад, біля вікон) це може призвести до того, що вона жовтішатиме швидше. Окрім того, більший вплив, ніж можна очікувати, мають на ялинку і прикраси.



Прикраси можуть обважити ялинку / Фото Pexels

Важкі кульки обтяжують гілки, що призводить зрештою до того, що ялинка виглядає трохи втомленою та "лисуватою". Але найбільша небезпека криється в улюблених усіма гірляндах. Якщо ви маєте ще старі гірлянди без світлодіодів, це може призвести до висушування хвої.

Зверніть увагу і на підставку для ялинки – невелика не вмістить досить води, а також буде надто щільною, аби ялинка могла успішно поглинати вологу.

Ось ще кілька факторів, на які варто звернути увагу:

Домашні тварини . Коти, що лазять по гілках, та навіть собаки, що граються неподалік, можуть послабити хвою, зігнути гілки чи навіть перекинути дерево – тож варто подбати про захист ялинки від домашніх улюбленців.

. Коти, що лазять по гілках, та навіть собаки, що граються неподалік, можуть послабити хвою, зігнути гілки чи навіть перекинути дерево – тож варто подбати про захист ялинки від домашніх улюбленців. Надмірна обрізка нижніх гілок. Невелика обрізка – це цілком нормально, але якщо ялинка залишиться без великої кількості гілок, це послабить структуру дерева та збільшить площу поверхні, з якої воно втрачає вологу.

До речі, для того, аби ялинка стояла довше, перед її встановленням вдома потрібно обов'язково зробити свіжий зріз знизу – а тільки тоді встановлювати ялинку на підставку, пише The Spruce.

Окрім того, слід обирати свіжо зрізані ялинки, аби вони залишалися зеленими найдовше.

Які ще лайфхаки варто знати?