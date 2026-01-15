Він доволі простий та дієвий, тож ним точно почнуть користуватися всі, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогерки Марини.
Читайте також 5 продуктів, які категорично не можна гріти в мікрохвильовці: 80% людей роблять помилки
Як розігріти їжу без світла?
Завдяки цьому методу, їжею можна насолодитися в будь-який момент. Вам знадобиться лише один кухонний девайс, який точно знайдеться в кожного на кухні.
Спочатку потрібно у велику каструлю налити небагато води й поставити її на газову плиту. Далі поверх каструлі необхідно покласти сито й перекласти в нього ту їжу, яку треба підігріти.
За бажанням, сито зверху можна накрити ще й кришкою. Таким чином їжа підігріється набагато швидше. Такий процес не лише дієвий, але й досить швидкий, бо підігріти страву вдасться від 3 до 5 хвилин.
Як розігріти їжу: дивіться відео
Як ще можна розігріти їжу?
Український шеф-кухар Анатолій Добровольський розповів у своєму інстаграмі ще один досить цікавий спосіб. Щоб швидко розігріти їжу, потрібно поставити сковорідку на газову плитку й покласти на неї будь-яку кришку (як підставку), а далі налити трохи води так, щоб вона покривала дно.
На верх кришки ставиться тарілка з їжею, а тоді сковорідку треба накрити кришкою. Через деякий час вода нагріється, почне випаровуватися й рівномірно прогріє всю їжу.
Які ще лайфхаки варто знати?
Щоб прибрати гіркоту з волоських горіхів, їх слід залити гарячою водою на кілька годин, а потім промити до чистої води.
Мандаринові шкірки можна використовувати як ароматний додаток до чаю, покращуючи його смак і насичуючи цитрусовим ароматом.