Він доволі простий та дієвий, тож ним точно почнуть користуватися всі, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогерки Марини.

Читайте також 5 продуктів, які категорично не можна гріти в мікрохвильовці: 80% людей роблять помилки

Як розігріти їжу без світла?

Завдяки цьому методу, їжею можна насолодитися в будь-який момент. Вам знадобиться лише один кухонний девайс, який точно знайдеться в кожного на кухні.

Спочатку потрібно у велику каструлю налити небагато води й поставити її на газову плиту. Далі поверх каструлі необхідно покласти сито й перекласти в нього ту їжу, яку треба підігріти.

За бажанням, сито зверху можна накрити ще й кришкою. Таким чином їжа підігріється набагато швидше. Такий процес не лише дієвий, але й досить швидкий, бо підігріти страву вдасться від 3 до 5 хвилин.

Як розігріти їжу: дивіться відео

Як ще можна розігріти їжу?

Український шеф-кухар Анатолій Добровольський розповів у своєму інстаграмі ще один досить цікавий спосіб. Щоб швидко розігріти їжу, потрібно поставити сковорідку на газову плитку й покласти на неї будь-яку кришку (як підставку), а далі налити трохи води так, щоб вона покривала дно.

На верх кришки ставиться тарілка з їжею, а тоді сковорідку треба накрити кришкою. Через деякий час вода нагріється, почне випаровуватися й рівномірно прогріє всю їжу.

Які ще лайфхаки варто знати?