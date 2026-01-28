Отверстие в ручке сковородки предназначено не только для подвешивания, пишет Telegraf. Оказывается, что его назначение куда гениальнее, чем мы могли подумать.

Зачем дырка в ручке сковородки?

Назначение отверстия заключается в держателе для деревянной ложки во время приготовления пищи. Каждой хозяйке знакома ситуация, когда негде поставить ложку. А вот дырка в сковороде идеально подходит для содержания ложки. Благодаря этому лайфхаку можно избежать мазков на столе или любой другой кухонной поверхности.

Специалисты советуют использовать деревянную ложку вместо металлических приборов, которые могут поцарапать поверхность. Ложки из дерева для того и предназначены, чтобы сковородка смогла дольше прослужить.



Дырка нужна для держания ложки / Фото Pexels

Функция подвешивания тоже остается актуальной. Повара оставляют посуду в вертикальном положении, однако так можно делать даже дома, если есть специальные крючки. Таким образом даже посуда начнет быстрее сохнуть и всегда будет под рукой.

Как очистить столовые приборы?

Для очистки столовых приборов используйте смесь соли, пищевой соды и кипятка, замачивая их на 15 минут, пишет Mirror. Сначала надо застелить дно раковины фольгой, а сверху выложить приборы. Тогда залейте все кипятком, добавьте порцию соли и соды и оставьте замачиваться на 15 минут. После этого вытрите их насухо и отполируйте тканью без ворса.

Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?