Отвір у ручці сковорідки призначений не лише для підвішування, пише Telegraf. Виявляється, що його призначення куди геніальніше, ніж ми могли подумати.

Навіщо дірка у ручці сковорідки?

Призначення отвору полягає у тримачі для дерев’яної ложки під час готування. Кожній господині знайома ситуація, коли немає де поставити ложку. А ось дірка у сковорідці ідеально підходить для тримання ложки. Завдяки цьому лайфхаку можна уникнути мазків на столі чи будь-якій іншій кухонній поверхні.

Фахівці радять використовувати дерев’яну ложку замість металевих приладів, які можуть подряпати поверхню. Ложки з дерева для того й призначені, щоб сковорідка змогла довше прослужити.



Дірка потрібна для тримання ложки / Фото Pexels

Функція підвішування теж залишається актуальною. Кухарі залишають посуд у вертикальному положенні, проте так можна робити навіть вдома, якщо є спеціальні гачки. Таким чином навіть посуд почне швидше сохнути й завжди буде під рукою.

Як очистити столові прибори?

Для очищення столових приборів використовуйте суміш солі, харчової соди та окропу, замочуючи їх на 15 хвилин, пише Mirror. Спочатку треба застелити дно раковини фольгою, а зверху викласти прибори. Тоді залийте все окропом, додайте порцію солі та соди й залишіть замочуватися на 15 хвилин. Після цього витріть їх насухо й відполіруйте тканиною без ворсу.

