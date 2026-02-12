Чтобы легче было выбрать букет для любимой, стоит сосредоточить свое внимание на самых популярных позициях, пишет Flower Press. Выбрать идеальный букет бывает непросто, потому что каждый вид цветка несет свой смысл.

В материале расскажем о лучших цветах, которые всегда мужчины выбирают на 14 февраля, а также о том, какое значение они имеют и почему именно их считают символами этого романтического праздника.

Какие цветы подарить на День Валентина?

Розы

Эти цветы – бесспорная классика 14 февраля. Розы давно стали символом любви и страсти. Красный цвет расскажет о глубоких чувствах, розовые 0 о нежности, симпатию и искреннее восхищение. При желании, можно создать микс цветов.



Тюльпаны

Весенние цветы символизируют чистую любовь, но выглядят немного мягче и деликатнее, чем розы. Красные тюльпаны подчеркивают глубину чувств, а розовые – нежность и заботу. Цветы красиво смотрятся в монобукете или в сочетании с другими цветами.



Пионы

Объемные лепестки и нежные пастельные оттенки пионов создают ощущение роскоши. Цветы выглядят пышно, романтично и очень эффектно. Такой букет подойдет для тех женщин, которые любят классику. Пионы часто считают символом счастливого брака и искренних намерений.



Фрезии

Легкие и ароматные фрезии символизируют доверие и искренность. Они подходят как для романтического жеста, так и для выражения теплой дружеской привязанности. Эти цветы часто ассоциируют с чистотой и невинностью. Очень красиво фрезии сочетаются с розами, добавляя букету изящества и нежного акцента.



Ранункулюсы

Эти причудливые цветы символизируют шарм и привлекательность, пишет Country Living. В викторианскую эпоху ранункулюсы присылали женщинам во время первых ухаживаний, чтобы выразить свою приверженность, а сейчас дарят, чтобы показать женщине свои лучшие намерения к ней.



