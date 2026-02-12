Щоб легше було обрати букет для коханої, варто зосередити свою увагу на найпопулярніших позиціях, пише Flower Press. Обрати ідеальний букет буває непросто, бо кожен вид квітки несе свій зміст.

У матеріалі розповімо про найкращі квіти, які завжди чоловіки обирають на 14 лютого, а також про те, яке значення вони мають і чому саме їх вважають символами цього романтичного свята.

Які квіти подарувати на День Валентина?

Троянди

Ці квіти – безперечна класика 14 лютого. Троянди давно стали символом кохання та пристрасті. Червоний колір розповість про глибокі почуття, рожеві 0 про ніжність, симпатію та щире захоплення. За бажання, можна створити мікс кольорів.



Квіти на День Валентина / Фото Pinterest

Тюльпани

Весняні квіти символізують чисте кохання, але виглядають трохи м’якше та делікатніше, ніж троянди. Червоні тюльпани підкреслюють глибину почуттів, а рожеві – ніжність і турботу. Квіти красиво виглядають в монобукеті чи в поєднанні з іншими квітами.



Квіти на День Валентина / Фото Pinterest

Півонії

Об’ємні пелюстки та ніжні пастельні відтінки півоній створюють відчуття розкоші. Квіти виглядають пишно, романтично та надзвичайно ефектно. Такий букет підійде для тих жінок, які люблять класику. Півонії часто вважають символом щасливого шлюбу та щирих намірів.



Квіти на День Валентина / Фото Pinterest

Фрезії

Легкі та ароматні фрезії символізують довіру та щирість. Вони підходять як для романтичного жесту, так і для вираження теплої дружньої прихильності. Ці квіти часто асоціюють з чистотою і невинністю. Дуже красиво фрезії поєднуються з трояндами, додаючи букету витонченості та ніжного акценту.



Квіти на День Валентина / Фото Pinterest

Ранункулюси

Ці химерні квіти символізують шарм і привабливість, пише Country Living. У вікторіанську епоху ранункулюси надсилали жінкам під час перших залицянь, щоб висловити свою прихильність, а зараз дарують, щоб показати жінці свої найкращі наміри до неї.



Квіти на День Валентина / Фото Pinterest

