Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: вот что нужно на него положить

С наступлением холодов для многих водителей проблемой становится не только гололедица, но и иней на лобовом стекле. Но для того, чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание на ночь.

Для этого лайфхака вам даже не понадобится никакая химия, пишет Express. Ассоциация автомобилистов советует использовать гараж зимой, чтобы автомобиль не обмерзал.

Как избежать замерзания лобового стекла?

Если же гаража нет – машину стоит паковать как можно ближе к дому. Оказывается, что тепло от здания может помочь предотвращению образования льда.

Для предотвращения замерзания лобового стекла – стоит воспользоваться куском картона или тканью. Таким образом удастся перекрыть доступ влаге и морозному воздуху к стеклу, уменьшая шанс намерзания.



Проблема с замерзанием быстро решится / Фото Freepik

В сообществе Reddit подтвердили действенность этого метода, отметив, что 2 – 3 листа картона или даже полотенце действительно помогают. Их использование минимизирует замерзание стекла.

Картон или ткань нужно закрепить стеклоочистителями, а утром только снять покрытие. Не стоит использовать газеты или тонкие листы, потому что они быстро впитают воду и примерзнут к стеклу.

Ткань или картон является барьером, который препятствует прямому контакту морозного воздуха и влаги с поверхностью стекла. Такое решение является дешевым и простым, и точно сэкономит утреннее время, когда все спешат на работу.

Также лобовое стекло автомобиля можно быстро разморозить с помощью лимонного сока или мешочка с теплой водой, пишет Mirror. Лимонная кислота разрушает лед. Нужно просто выжать сок на стекло, осторожно смыть его теплой водой и протереть кусочками самого лимона.

Какие еще лайфхаки стоит знать?