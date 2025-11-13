Есть поверхности и материалы, для которых эти средства не подходят. И здесь важно знать границу, чтобы вместо чистоты не получить испорченную посуду, информирует 24 Канал со ссылкой на Wprost.

Интересно Это легко растворит надоедливые пятна: как избавиться от налета в чашке

Что нельзя чистить содой?

Пищевая сода – это общее название неорганического химического соединения бикарбоната натрия. Она считается универсальным моющим средством, особенно эффективным для удаления органических загрязнений, таких как жир и масло.

Сода обладает антибактериальными свойствами и нейтрализует запахи. Однако бывают ситуации, когда это средство может нанести больше вреда, чем пользы.

Как правильно почистить сковородку / Фото unsplash

Например, пищевая сода может вызвать окисление алюминия, что, в свою очередь, приводит к потемнению поверхности. Поэтому не стоит использовать ее для очистки алюминиевых сковородок.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Вместо этого воспользуйтесь минеральной водой – это простой и очень недорогой способ. Поставьте сковороду на плиту и залейте шипучей жидкостью, покрывая все дно, затем доведите до кипения. Углекислый газ, выделяющийся во время этого процесса, эффективно удаляет остатки пищи со дна.

Можно ли налить уксус в сковородку?

Уксус можно использовать для очистки дна кастрюли и сковородок, пишет Inspiracje. Однако его не следует использовать на эмалированных поверхностях, поскольку он может сделать их матовыми, и ко дну будет прилипать пища.

Лучше выбрать более нежное средство, например лимонный сок – он мягко удалит загрязнения и не портит покрытие.

Какие еще советы о посуде стоит знать?