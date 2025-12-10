Лобове скло не замерзне навіть у сильний мороз: ось що потрібно на нього покласти
- Щоб запобігти замерзанню лобового скла, можна використовувати шматок картону чи тканину, закріпивши їх склоочисниками.
- Цей метод допомагає зменшити шанс намерзання скла, оскільки картон чи тканина слугують бар’єром для морозного повітря і вологи.
З настанням холодів для багатьох водіїв проблемою стає не лише ожеледиця, але й іній на лобовому склі. Та для того, щоб уникнути дискомфорту, варто скористатися простим та дешевим методом, який запобігає замерзанню на ніч.
Для цього лайфхаку вам навіть не знадобиться жодна хімія, пише Express. Асоціація автомобілістів радить використовувати гараж взимку, щоб автомобіль не обмерзав.
Як уникнути замерзання лобового скла?
Якщо ж гаража немає – машину варто пакувати якомога ближче до будинку. Виявляється, що тепло від будівлі може допомогти запобіганню утворення льоду.
Для запобігання замерзання лобового скла – варто скористатися шматком картону чи тканиною. Таким чином вдасться перекрити доступ волозі та морозному повітрю до скла, зменшуючи шанс намерзання.
Проблема із замерзанням швидко вирішиться / Фото Freepik
У спільноті Reddit підтвердили дієвість цього методу, зазначивши, що 2 – 3 аркуші картону чи навіть рушник справді допомагають. Їхнє використання мінімізує замерзання скла.
Картон чи тканину потрібно закріпити склоочисниками, а вранці лише зняти покриття. Не варто використовувати газети чи тонкі аркуші, бо вони швидко вберуть воду та примерзнуть до скла.
Тканина чи картон є бар’єром, який перешкоджає прямому контакту морозного повітря й вологи з поверхнею скла. Таке рішення є дешевим та простим, і точно зекономить ранковий час, коли всі поспішають на роботу.
Також лобове скло автомобіля можна швидко розморозити за допомогою лимонного соку або мішечка з теплою водою, пише Mirror. Лимонна кислота руйнує лід. Потрібно просто вичавити сік на скло, обережно змити його теплою водою й протерти шматочками самого лимона.
Які ще лайфхаки варто знати?
