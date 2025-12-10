Для этого лайфхака вам даже не понадобится никакая химия, пишет Express. Ассоциация автомобилистов советует использовать гараж зимой, чтобы автомобиль не обмерзал.

Как избежать замерзания лобового стекла?

Если же гаража нет – машину стоит паковать как можно ближе к дому. Оказывается, что тепло от здания может помочь предотвращению образования льда.

Для предотвращения замерзания лобового стекла – стоит воспользоваться куском картона или тканью. Таким образом удастся перекрыть доступ влаге и морозному воздуху к стеклу, уменьшая шанс намерзания.



Проблема с замерзанием быстро решится / Фото Freepik

В сообществе Reddit подтвердили действенность этого метода, отметив, что 2 – 3 листа картона или даже полотенце действительно помогают. Их использование минимизирует замерзание стекла.

Картон или ткань нужно закрепить стеклоочистителями, а утром только снять покрытие. Не стоит использовать газеты или тонкие листы, потому что они быстро впитают воду и примерзнут к стеклу.

Ткань или картон является барьером, который препятствует прямому контакту морозного воздуха и влаги с поверхностью стекла. Такое решение является дешевым и простым, и точно сэкономит утреннее время, когда все спешат на работу.

Также лобовое стекло автомобиля можно быстро разморозить с помощью лимонного сока или мешочка с теплой водой, пишет Mirror. Лимонная кислота разрушает лед. Нужно просто выжать сок на стекло, осторожно смыть его теплой водой и протереть кусочками самого лимона.

Какие еще лайфхаки стоит знать?