Несмотря на то, что искусственные елки могут служить годами, большинство все же остаются сторонниками живых елок, пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Читайте также Готовимся к зимним праздникам: 5 бюджетных идей для украшения дома

Какая елка хорошо пахнет?

Визуально искусственные елки ничем не проигрывают живым. В магазинах есть множество размеров, цветов и широкий ассортимент вариантов – от минималистичных до пышных. Впрочем, есть одно отличие, и оно заключается в аромате елки, который не заменит ни одна искусственная елка или даже аромадиффузор.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Лучше всего пахнет живая елка. Она способна наполнить всю квартиру запахом хвои, древесной смолой и лесной свежестью. Лучше всего пахнет свежая елка.

Ель обычная имеет самый выразительный аромат. Ее преимуществом является волшебный традиционный хвойный запах и низкая цена, но минус в том, что иголки елки очень быстро осыпаются. А еще они очень острые, поэтому могут быть опасными, если дома есть маленькие дети.

Для тех, кто готов выложить за елку несколько тысяч гривен, может выбирать елку Нордмана. Она отличается густой и симметричной кроной и наделяет дом ароматом в течение длительного времени. Преимуществом является то, что простоять дерево может очень долго даже без воды. Иглы дерева не такие колючие, поэтому она уже безопаснее для детей.



Елка Нордмана имеет хороший запах / Фото Freepik

При правильном уходе елка Нордмана может стоять целый декабрь. Если дерево свежее, то в хорошем состоянии сохраняется в течение 6 недель. При покупке обычной елки надо обращать на несколько основных факторов – вода и температура воздуха.

Чтобы дерево дольше простояло, держите его подальше от источников тепла и постоянно обновляйте воду. Именно тепло может привести к тому, что елка осыплется уже через 2 – 3 недели.

Обратите внимание, что секонд-хенды предлагают рождественские тарелки, винтажные кружки, свечи и подсвечники, которые могут стать уникальным декором, пишет Martha Stewart. Можно найти праздничный декор, текстиль, елочные украшения и искусственные рождественские венки, которые можно адаптировать для дома.

Какие еще есть интересные лайфхаки по дому?