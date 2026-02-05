Чем посыпать лед на дорожках, чтобы он растаял: это не удобрения

Чтобы быстро избавиться ото льда на тротуаре или подъездной дорожке, люди начинают использовать садовые удобрения. Некоторые из них действительно способны снижать температуру замерзания воды, но на практике такой метод принесет больше вреда, чем пользы.

Удобрения имеют медленное действие и достаточно малоэффективны во время сильных морозов, пишет House Digest. Кроме того, их побочные последствия – это повреждение бетона и вред газона.

Почему не стоит посыпать дорожки удобрениями?

Мочевина используется в садоводстве как источник азота, а во время таяния снега может испортить двор. Избыток удобрения в почве способен сжечь траву и декоративные растения.

Когда температура опускается ниже 1 градуса, то мочевина перестает работать, поэтому в настоящий мороз становится бесполезной тратой. Разумнее запасы удобрения сохранить до весны и использовать по назначению для сада.

Чтобы справиться с гололедом стоит воспользоваться ацетатом кальция магния – это бессолевой, биоразлагаемый реагент, который является менее агрессивным к бетону и не вредит газону и окружающей среде. Его можно рассыпать по обледенелой поверхности, как обычную соль.



Ацетат кальция магния помогает при гололеде / Фото Александра Таранюка

Также можно обратить внимание на более простые и экологичные решения. Подойдет песок, опилки или даже кошачий наполнитель. Они не растопят лед, но улучшат сцепление с поверхностью и помогут безопаснее передвигаться.

Издание The Sun пишет, что пепел от дров или камина может помочь в борьбе со скользкими дорожками. Он хорошо поглощает влагу, обеспечивает сцепление даже на скользком льду и является естественным и безопасным вариантом для растений. Такой вариант точно защитит участок от избытка химических реагентов.

