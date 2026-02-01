Последствия могут быть плачевными – протечки, трещины или полный разрыв, сообщает Pomochydrauliczna. Именно поэтому защиту нужно продумывать заранее, а не тогда, когда проблема уже произошла.

Как предотвратить замерзание труб и их разрыв?

Один из важнейших шагов – изоляция. Стоит проверить трубы, проходящие через неотапливаемые помещения, подвалы или наружные стены. Их нужно утеплить специальными кожухами, минеральной ватой или вспененным полиэтиленом.

Даже тонкий слой значительно снижает риск. Также важно движение воды. Если температура резко падает, стоит оставить слабый поток воды из крана. Медленное движение не дает воде замерзнуть внутри трубы.

Как защитить трубы зимой / Фото unsplash

Также нельзя забывать о полном сливе системы, если дом или дача остаются без отопления. Вода не должна оставаться в трубах, особенно в горизонтальных участках.

В сильные морозы стоит открывать дверцы под мойкой или в шкафах, где проходят трубы. Это позволяет теплу из помещения доходить до проблемных зон. Соединения, краны, колена и старые участки трубы замерзают первыми. Именно их нужно проверять и утеплять особенно тщательно.

Как защитить садовый кран от заморозков?

Садовый кран перед морозами нужно полностью перекрыть и слить воду. Даже несколько капель внутри могут вызвать разрыв, пишет Оnet.

После этого кран стоит утеплить – подойдет старое полотенце, утеплитель или специальный защитный чехол. Главное, чтобы внутри не оставалось влаги.

Какие советы стоит сохранить?