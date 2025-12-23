Пуховик – очень прихотливая в уходе одежда. Достаточно одной ошибки во время стирки, чтобы он "сбился" и потерял свой вид. Однако есть других способ почистить его от пятен, о котором расскажет 24 Канал со ссылкой на TVN.

Как почистить пуховик без стирки?

Для чистки пуховика вам нужны только ватный диск, несколько капель нашатырного спирта и сухая салфетка. Это средство подойдет для локальных пятен, и не надо беспокоиться о виде куртки.

Ухаживать за пуховиком не так сложно / Фото Freepik

Просто капните спирт на ватный диск, протрите засаленные или грязные участки мягкими прикосновениями и оставьте куртку на 5 минут. Затем просто обработайте эти места сухой салфеткой.

Загрязнения исчезнут, а виду вашей куртки ничего не будет угрожать.

Как это работает?

Нашатырный спирт не просто растворяет жировые следы – он почти сразу испаряется. Благодаря этому не остается никаких разводов, а наполнитель будет сухим, рассказывает Mrowka.

Если вы применяете этот способ впервые, то лучше потренироваться на незаметном участке. А что касается деликатных участков, то в этом случае лучше не рисковать.

Какие еще подсказки пригодятся?