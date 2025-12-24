Первое, чем никогда нельзя чистить дерево – это большим количеством воды. Это самое простое средство, что помогает во время мытья любой другой поверхности, в случае с деревом может только навредить и деформировать его, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Эти 4 ошибки в уходе за орхидеями повторяют снова и снова: они губят растение

Чем можно чистить дерево?

У вас в гостиной, спальне и кухне стоят старые деревянные шкафы, что уже несколько раз меняли свой цвет из-за грязи? Не беда – и совсем необязательно спешить покупать новые, ведь несколько простых шагов помогут очистить дерево раз и навсегда.

До речі, знайти дерев'яні шафи за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для чищення, меблі і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Для этого понадобится всего несколько элементарных средств:

белый уксус;

моющее средство для посуды;

бутылка с распылителем;

пылесос.

Перед тем как начинать, проверьте, ли ваши шкафы покрыты специальным слоем, защищающим древесину – ведь сам по себе этот материал имеет пористую поверхность и обязательно требует защитного покрытия, что делает безопасным использование любых средств для чистки, пишет The Spruce.

Если вы не уверены, или это покрытие есть, лучше сначала попробовать протестировать средство на скрытом участке.



Дерево можно почистить уксусом / Фото Pexels

Прежде всего нужно опорожнить шкафы и пропылесосить внутри каждой полки. После этого смешайте равные части теплой воды и уксуса в бутылке с распылителем и добавьте туда несколько капель средства для мытья посуды, чтобы удалить весь жир, что мог накопиться на дверце и стенках.

Опрыскайте шкаф снаружи и оставьте раствор на несколько минут – после этого протрите его салфеткой из микрофибры. Тогда повторите те же шаги изнутри двери. Обязательно после чистки протрите весь шкаф сухой тканью, чтобы не допустить деформации или расширения древесины.

Как избавиться от стойких пятен?

Если вы часто пользуетесь кухней, тогда на ваших деревянных шкафах даже после чистки могут остаться стойкие пятна, избавиться от которых совсем непросто. Впрочем, совсем не невозможно. В таком случае следует уже воспользоваться бытовой химией – нанесите средство для чистки дерева на пятно и потрите нейлоновой щеткой, чтобы избавиться от застарелых и стойких загрязнений.

Смойте средство небольшим количеством холодной воды, чтобы удалить остатки, а потом вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?