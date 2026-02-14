Дачники не только определяют правильное время посева, но и выбирают сорта, которые действительно могут дать ранний урожай в Украине, пишет Telegraf.

Когда сеять раннюю капусту?

Для высадки капусты в открытый грунт без укрытия, рассаду начинают выращивать со второй половины февраля и до начала марта. Огородники часто ориентируются на старые сорта, но не всегда они дают быстрый урожай.

Большинство известных сортов формируют головки только через 2 месяца после высадки рассады. Впрочем, есть современные ультраранние сорта, которые дают результат через 1,5 месяца.

Какие есть ультраранние сорта капусты?

Є 3 сорта капусты с самым коротким периодом созревания. К ним относится "Вирджиния", "Капитал" и "Экспресс". Они формируют головки за 42 – 45 дней после высадки рассады и хорошо подходят для раннего сбора.



Сорта "Бильбо" и "Беатрикс" созревают тоже в похожие сроки и отличаются равномерным ростом. К группе с периодом быстрого созревания относятся сорта "Этма", "Алина", "Каррера", "Лауда", "Ризьеро", "Элиза" и "Джетодор".

Чуть позже созревают "Багратион", "Катарина", "Голден Бол", "Люсима", "Пандион" и "Престар". К надежным вариантам огородники также причисляют "Бетти", "Канто", "Констебель", "Папер", "Пилон", "Росберг" и "Супер Казачок".

Раннюю капусту можно выращивать без удобрения и защиты. Наилучшие результаты дает использование агроволокна минимальной плотности. Его надо расстелить на растения или натянуть на дуги.

В начале марта еще может быть довольно холодно, поэтому таким образом удастся сохранить тепло и удержать влагу в почве, а также защитить рассаду от насекомых.

Какие овощи можно посадить в холодный грунт?

Руккола, редис и горчица салатная подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Руккола имеет мягкий и сладкий вкус в прохладном климате, редис быстро созревает, а горчица салатная легка в выращивании даже для новичков.

Какие еще советы стоит знать?