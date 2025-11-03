Чтобы предотвратить накопление жира, вытяжку нужно мыть раз в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Читайте также Вот почему посудомойка плохо моет посуду: ее нужно правильно почистить

Для мытья вытяжки понадобится обезжириватель – может быть куплен или самодельный на основе уксуса и соды. Также нужна мягкая губка, старая зубная щетка, ведро, защитные перчатки и полировочное средство для нержавеющей стали.

Как отчистить вытяжку?

Перед мытьем вытяжку нужно выключить. Далее аккуратно смените фильтры и протрите места крепления теплой мыльной водой. Для труднодоступных мест можно использовать зубную щетку.

До речі, знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

В ведре или миске к горячей воде добавьте несколько капель моющего средства и полстакана соды. Опустите фильтры в раствор и оставьте на 20 минут. После этого почистите их губкой или щеткой, смойте и вытрите насухо перед закладкой в вытяжку.



Вытяжку отчистить достаточно просто / Фото Pexels

На поверхность вытяжки надо нанести обезжириватель и оставить на 15 минут для лучшей действенности, а после указанного времени протрите влажной губкой. Избегайте проволоки, потому что он может повредить покрытие вытяжки.

Если вытяжка из нержавеющей стали, то после мытья можно нанести полировочное средство для получения блеска. Когда все части высохли, то вытяжку можно включать.

Специалисты предостерегают от использования отбеливателя или кислотных средств, потому что они способны испортить металл или лак.

Очень грязную вытяжку с сильными жирными отложениями следует очищать химическими средствами, пишет The Spruce. Средства предназначены для удаления жира работают быстро и эффективно. В качестве альтернативы можно использовать уксус. Нужно погрузить фильтры в него на 15 минут, а если загрязнение сильное, то добавить 2 столовые ложки соды. Смоченные фильтры в уксусе можно протирать тряпкой.

Как отчистить сетку вытяжки?