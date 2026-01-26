Укр Рус
26 января, 19:39
3

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед сном: советы электрика

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Электрики рекомендуют отключать из розеток перед сном электрические обогреватели, смартфоны, компьютеры, электронику на литий-ионных батареях, кухонную технику и инструменты для волос, чтобы избежать пожара или излишнего потребления электроэнергии.
  • Электрические обогреватели являются основной причиной пожаров в жилых домах, а электроника на литий-ионных батареях во время зарядки может перегреваться и создавать риск возгорания.

Некоторые приборы называют "энергетическими вампирами" – и эзотерика здесь ни при чем. Речь идет о том, что даже в выключенном состоянии они тянут электричество, если оставить их в розетке.

Одни приборы могут существенно увеличить ваши счета за электроэнергию, а другие могут создавать риск пожара. И в обоих случаях электрики советуют выключать их из розеток перед сном, сообщает Real Simple.

Какие приборы нельзя оставлять в розетке?

Электрические обогреватели

Обогреватели, по словам электрика Бена Коло, являются основной причиной пожаров в жилых домах. Они потребляют много электроэнергии, легко перегреваются, а если случайно опрокинутся, могут привести к возгоранию предметов вокруг – например, постельного белья или штор.

Смартфоны и компьютеры

Всегда отключайте гаджеты, например телефоны, ноутбуки и планшеты, после полной зарядки. Несмотря на то, что большинство современных устройств разработаны так, чтобы прекратить зарядку, когда аккумулятор достигает 100%, они все еще могут потреблять небольшое количество электроэнергии в режиме ожидания, когда просто остаются подключенными к сети.

Электроника на литий-ионных батареях

Со всей электроникой, работающей от литий-ионных батарей, следует быть особенно осторожными во время зарядки. Это касается не только гаджетов, но и электроинструментов, беспроводных пылесосов, портативных внешних аккумуляторов, зубных щеток, средств для ухода за кожей и тому подобное.

Во время зарядки они могут перегреваться, и пожары, связанные с зарядкой таких приборов, происходят все чаще.

Приборы на кухонной столешнице

От кофеварки и чайника до миксера, кухонная техника попадает в список вещей, что нужно вынимать из розетки перед сном. Несмотря на то, что современные приборы в целом безопасны, отключение от сети устраняет риск преждевременного износа или внутренних неисправностей, пишет Southern Living.

Инструменты для волос

Все инструменты для волос, использующие тепло – фены, плойки, выпрямители и т.д., нельзя оставлять в розетках. Они долго сохраняют тепло после использования, и могут довольно легко вызвать пожар.

Частые вопросы

Почему важно выключать определенные электроприборы из розеток перед сном?

Выключение электроприборов перед сном может уменьшить риск пожаров и снизить счета за электроэнергию. Некоторые приборы, например электрические обогреватели, могут перегреваться и вызывать возгорание, тогда как другие, например смартфоны и компьютеры, могут продолжать потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

Какие типы электроприборов особенно опасны, если оставить их в розетке?

Особенно опасны электрические обогреватели, электроника на литий-ионных батареях, кухонные приборы и инструменты для волос. Они могут перегреваться, потреблять много электроэнергии и в конце концов вызывать пожары.

Какие дополнительные советы могут помочь уменьшить риски в доме?

Кроме выключения электроприборов, можно выключать Wi-Fi на ночь для улучшения сна и избежания перегрузки сети. Также стоит избегать оставлять зарядные устройства в розетках после завершения зарядки, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и риски перегрева.