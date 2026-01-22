Оказывается, что активный Wi-Fi-роутер в течение всей ночи способен влиять на сон и настроение, пишет Times of India.

Почему стоит выключать Wi-Fi на ночь?

Постоянное излучение электромагнитных волн влияет на нарушение режима сна. Некоторые люди имеют чувствительность к электромагнитным полям, поэтому могут страдать от частых пробуждений, усталости или головной боли.

Отключение роутера перед сном поможет качественно отдохнуть и регулировать естественные циклы организма. Кроме того, отключение роутера помогает сократить потребление электроэнергии. И хотя его потребляемая мощность не является слишком большой, однако непрерывная работа таки способна накапливать расходы.



Роутер перед сном стоит выключать / Фото Pexels

Сигналы Wi-Fi способны влиять не только на людей, но и на некоторые чувствительные растения. Именно поэтому выключая на ночь роутер, можно создать естественную среду для развития корневой системы и роста листьев.

В итоге выключение Wi-Fi перед сном может стать простой привычкой, которая не потребует усилий, но положительно повлияет на самочувствие, сон и даже домашнюю зелень.

Какие еще есть полезные советы?