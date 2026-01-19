Споры о том, нужно ли обязательно вытаскивать зарядные приборы из розетки, можно ли оставлять их там, ведутся между людьми уже не один год, сообщает 24 Канал со ссылкой Better Homes&Gardens.

Интересно Как согреться дома без отопления: будет тепло даже в самые сильные морозы

Нужно ли вытаскивать зарядные устройства из розетки?

Телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники, электронные книги и электронные зубные щетки – эти и еще десятки других приборов питаются от зарядных устройств дома. И многие люди для удобства не вынимают зарядник из розетки, а оставляют его прямо в ней до следующего использования.

Но действительно ли можно так делать? Оказывается, нет. Если оставлять зарядные устройства, когда они не используются, это может привести к ряду проблем. Конечно, если вы забудете сделать это раз или дважды, ничего страшного не произойдет.

Но если вы постоянно будете оставлять каждое зарядное устройство, что используете, подключенным ко всем розеткам по всему дому, это приведет к значительным последствиям не только для этих устройств, но и для вашего кошелька.

Даже если зарядное устройство не подключено к телефону или другому устройству, оно все равно потребляет небольшое количество электроэнергии, просто будучи подключенным к розетке,

– поделился электрик Баррет Абрамов.

Конечно, количество электричества, что потребляет зарядное устройство, очень небольшое. Впрочем, если он подключен к розетке в течение всего времени, это может накопиться. А отключение зарядника от розетки не только помогает уменьшить расходы на электроэнергию, но снизить риск пожара. Особенно важно это делать в случае, если вы не уверены в качестве зарядного устройства и покупали его отдельно от прибора.

Кроме того, отключать устройства от розетки очень важно, если в доме есть домашние любимцы или дети, пишет Southern Living. Подключенное к розетке зарядное устройство все еще остается под напряжением, и укус или даже неудачное дерганье могут повредить шнур и обнажить провода.

Какие еще лайфхаки по дому стоит знать?