Норвежцы живут в холодном климате, однако немало времени проводят на свежем воздухе, пишет Frog in the Fjord. Они нашли варианты, которые помогают им чувствовать тепло на улице или дома.

Как норвежцы утепляются на зиму?

Выбор правильных тканей

Зимой не стоит делать ставку на хлопок или синтетику. Хлопок впитывает влагу и охлаждает тело, а синтетика плохо "дышит". Лучше всего зимой носить шерсть. Несколько слоев такой одежды или термобелье – лучший выбор на зимнюю пору.

Несколько слоев одежды

Тепло сохраняет не одежда, а воздух между ее слоями. По словам норвежцев, лучше одеть несколько тонких вещей, чем одну толстую. Это может быть тонкая шерстяная рубашка на теле и флисовая кофта. Эти слои помогут сохранить тепло.

Избегание перегрева

Оказывается, что слишком теплая одежда зимой не является правильным вариантом уберечь тепло тела. В таких вещах легко вспотеть, а тогда – сильно замерзнуть. Для катания на лыжах стоит выбирать легкий комплект, но если на улице придется долго пробыть стоя или сидя, тогда уже надо максимально утеплиться.

Содержание в тепле всего тела

Шапка зимой является важным головным убором, но не стоит забывать о руках и ногах. Если ноги холодные, то мерзнуть начнет весь организм. Норвежцы выбирают обувь с толстой подошвой. Вместо одних хлопковых носков одевают две тонкие пары. Также в обуви должно быть пространство. Пальцы должны двигаться, чтобы обеспечивать нормальное кровообращение тела.

Физическая активность

Даже зима не является препятствием для физической активности. Норвежцы зимой бегают, катаются на лыжах или коньках. Активность хорошо стимулирует метаболизм и поддерживает тепло.



Даже зимой не стоит забывать о физической активности / Фото Pexels

Правильная еда

В мороз норвежцы делают ставку на полезные жиры: рыбу, оливки, орехи, авокадо. Эти продукты помогают сохранять тепло.

Сауна раз в неделю

Жители Норвегии обожают сауну. За несколько минут в жаре, а потом в холодном душе можно разогнать кровь, снять стресс и хорошо согреться.

Тепло в доме

Дома стоит обратить внимание на изоляцию окон. Если из них идет заметный холод, то их надо дополнительно утеплять. Также советуют использовать грелки и одеяла с натуральными наполнителями. А вот утром надо на несколько минут открыть окна, чтобы запустить в дом свежий воздух.

Прогулка в солнечную погоду

Специалисты говорят, что даже зимой важно не сидеть постоянно дома, а выходить на улицу. Солнечная погода помогает легче пережить зиму и улучшает настроение.

Как сохранить тепло в помещении в зимнее время?

Термошторы или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой могут повысить температуру в комнате почти на треть, уменьшая потери тепла на 30%, пишет Express. Есть возможность добавить термоподкладку к имеющимся уже штор, а терможалюзи не только сохраняют тепло зимой, но и отражают солнечные лучи летом.

Какие еще советы следует знать?