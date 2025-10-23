Укр Рус
23 октября, 20:30
Что не стоит делать с кустами малины и смородины, чтобы не навредить будущему урожаю

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Ягодные кусты требуют надлежащего ухода, но стоит не переусердствовать, чтобы не навредить будущему урожаю.
  • Достаточно нескольких простых правил, что ваши ягодные кусты подарили отличный урожай в следующем сезоне.

Ягодные кусты обычно очень легкие в уходе, поэтому наделать ошибок и "убить" следующий урожай просто так не удастся. Однако ему можно навредить, если не обратить внимание на несколько простых правил.

Ягодные кусты требуют надлежащего ухода уже сейчас, но главное – не переусердствовать, иначе следующего урожая можно не дождаться. Каких ошибок следует избегать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород".

Что нельзя делать с ягодными кустами осенью?

Ни в коем случае не срезайте все кусты под корень. Именно на тех ветках, которым более 2 лет, и формируется основной урожай. Можно осуществить санитарную обрезку, то есть удалить сухие, больные или поломанные ветки.

Правильный уход – гарантия хорошего урожая / Фото Freepik

Также не надо подпитывать кусты азотом, сейчас будут уместными только фосфорно-калийные удобрения – они укрепляют корни.

С поливом надо быть также очень осторожным, иначе почва при морозе расстрескается, и корни погибнут. Кстати, рыхлить почву вокруг кустов тоже надо осторожно, чтобы не повредить корни.

А еще не оставляйте под кустами листья. Если они больные, инфекции и вредители с радостью перекинутся на кусты.

