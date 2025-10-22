Сорняки начинают зарождаться в конце лета и заново растут осенью, чтобы весной еще активнее размножиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Борьба с сорняками в октябре поможет уменьшить их количество в следующем сезоне.

Читайте также Чтобы следующий сезон был очень плодородным: надо ли перекапывать огород на зиму

Регулярный осенний уход укрепляет корневую систему травы и создает плотный дерн, который подавляет рост сорняков.

Как остановить рост сорняков?

Есть простой и безопасный способ остановить рост сорняков. В этом поможет известь, которая помогает контролировать кислотность почвы, создавая неблагоприятные условия для сорняков.



Сорняки легко вывести с участка / Фото Pexels

Известь выравнивает рН почвы, поэтому он становится благоприятным для роста травы, а не сорняков. Вносить известь нужно равномерно – 50 граммов на квадратный метр. Это поможет укрепить газон и вытеснить сорняки.

Есть два вида извести:

Кальцитовая – богата кальцием;

Доломитовая – содержит магний, который является полезным для почв с дефицитом.

Перед внесением извести проверьте уровень рН, чтобы определить, какой тип и количество извести нужны. К примеру, песчаные почвы требуют меньше, а глинистые – больше. Средство нужно вносить равномерно, легко перемешивая с верхним слоем почвы. А еще участок надо увлажнить, чтобы активировать действие извести.

Некоторые сорняки достаточно трудно искоренить из-за их устойчивости и способности к быстрому размножению, пишет Real Simple. Эффективно побороть сорняки можно благодаря ручному удалению, накрытию почвы пленкой, удалению корневой системы и использования гербицидов.

Какие растения нельзя обрезать осенью?