Щойно температура та листя починають падати, чимало садівників хапаються за граблі, аби якомога швидше очистити свій сад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens.

Цікаво Ягоди малини вразять розміром: потрібно тільки внести один простий інгредієнт у ґрунт

Чи потрібно прибирати листя з саду?

Все більше садівників залишають восени листя, а не прибирають його – але чи справді варто так робити? Виявляється, є кілька причин, чому залишення листя у подвір'ї може бути однією з найкращих речей, що взагалі можна зробити восени.

Підтримка дикої природи

Більшості садівників листя видається дуже незначним – та насправді в ньому живе ціла екосистема, і природний шар листя є дуже важливим середовищем існування для тисяч різних видів диких тварин. Просто залишивши листя на вулиці, ви допоможете підтримувати цих тварин прямо за дверима дому.

Листя потрібне ропухам, жабам, птахам, світлячкам, бджолам та метеликам – і особливо тим запилювачів, що зіштовхуються з різким скороченням популяції через втрату середовища існування.

Природне добриво та мульча

Окрім того, листя на подвір'я корисне і для самих рослин. Листяний покрив покращує структуру ґрунту, адже листя повільно розкладається та вивільняє у землю поживні речовини. Воно також виступає як мульча і допомагає утримати вологу в ґрунті, водночас захищаючи дерева від заморозків.



Листя може стати природним добривом / Фото Pexels

Ще одна корисна властивість листяного покрову – це придушення бур'янів. Якщо ви не хочете, аби навесні ваш сад заріс небажаними рослинами, варто залишити листя під деревами, пише The Spruce.

Якщо ж листя видалити, тоді у вашому саду значно зросте потреба у добривах, і це може вплинути на здоров'я дерев та кущів. Окрім того, навіть сам процес видалення листя може призвести до смерті тварин та комах, що мешкають у ньому.

Що потрібно зробити у саду восени?

Навіть попри те, що листя забирати з саду необов'язково, для садівників ще залишається чимало роботи.