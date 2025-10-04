Плетистые розы нужно обрезать, так же как и кустовые, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. В октябре надо следить за погодой и выбрать лучший день для обработки цветов.

Когда обрезать плетистые розы?

Садовник Монти Дон говорит, что розы надо успеть обрезать еще до заморозков. Плетистые розы цветут на побегах, выращенных весной, поэтому сейчас их уже можно обрезать. Эта обрезка является необходимой, если вы хотите, чтобы цветы цвели в следующем году. Нужно удалить мертвые и отмирающие ветви, чтобы оставить место для нового роста.

Садовник добавил, что очень важным является использование острых инструментов для обрезки. Благодаря им срезы будут чище, а еще острый секатор не повредит растение.



Плетистые розы нуждаются в обрезке / Фото Pinterest

Перед обрезкой нужно удалить признаки повреждения роз. Дачник говорит убирать поврежденную или перекрещенную поросль старого куста. Ее можно обрезать прямо до земли. Стебли стоит раскинуть веером в горизонтальном положении, привязав к проволоке или решетке. Боковые побеги, которые растут из основных стеблей сократить до короткого куста с парой листочков.

Плетистые розы рекомендуется обрезать чуть выше почки, которая указывает в том направлении, в котором садоводы хотят, чтобы вырос новый стебель. Монти Дон отметил, что должен быть эффект рельефа горизонтального роста с обрезанными боковыми побегами, проходящими вдоль их длины

В осеннюю пору розы достаточно уязвимы к грибковым инфекциям, пишет Express. Листья цветов может атаковать черная пятнистость, которая появляется в сезон дождей. Для профилактики нужно регулярно собирать и уничтожать опавшие листья, удалять зараженные стебли, и использовать мульчирование для защиты.

Как подготовить розы к зиме?