Какие шаги предпринять – расскажет 24 Канал со ссылкой Gardening Know How.
Советы для ухода за гортензией осенью?
- Отцветание и удаление цветов
После того как соцветия поблекнут, стоит обрезать их до первого полноценного листа или вблизи здорового узла. Это помогает растению не тратить ресурсы на семена и направлять энергию на развитие корней и прочность стеблей.
Важно! Как отмечает Better Homes & Gardens, не всех гортензий стоит обрезать слишком рано – в сортах, цветущих на старой древесине, поздние обрезки могут уничтожить почки для следующего года.
- Легкая обрезка и удаление поврежденных ветвей
Не стоит сильно обрезать куст осенью. Лучше просто вырезать сухие, поврежденные или вымершие ветви – особенно у старых или больных стеблях. Сорта, что цветут на новой древесине (например, гортензия метельчатая), допускают немного большие обрезки позже.
Как ухаживать за гортензией после сезона цветения / Фото Unsplash
- Мульчирование и утепление корневой зоны
После обрезки рекомендуется покрыть основание куста мульчей (например, опавшими листьями, соломой или торфом). Она помогает сохранить влагу, защитить корневую систему от морозов и перепадов температур. В холодных регионах иногда советуют укрывать кусты или обматывать их агроволокном или материалами, пропускающими воздух.
- Полив до заморозков
До наступления холодов следует обеспечить гортензии достаточный полив – это поможет корням накопить влагу перед зимой. Но не переусердствуйте – застой воды будет вредить растению.
Почему гортензии не растут?
- Гортензии могут потерять декоративный вид из-за нехватки или избытка воды, чрезмерное солнце, избыток азота в почве, или отсутствие поддержки для тяжелых соцветий.
- Рекомендуется поливать растения рано утром, следить за балансом влаги, выбирать затененные участки, избегать чрезмерного удобрения, и подвязывать поникшие ветви.