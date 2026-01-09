Обувь не будет скользить по льду: один простой трюк решит давнюю проблему
- Чтобы избежать скольжения на льду, можно надеть старые носки поверх обуви, что создаст сцепление с замерзшей землей.
- Альтернативный способ – нанести суперклей на подошву и приклеить песок, полиуретан, ворсистую часть губки или наждачную бумагу для создания трения со льдом.
Гололедица – это, пожалуй, самый неприятный аспект зимней погоды. Из-за льда на дороге очень легко "поехать" в обуви, споткнуться или упасть. К счастью, решить проблему можно за несколько секунд.
Из-за падения температуры и морозов многие улицы покрылись не только снегом, но и льдом. И для того, чтобы не стать жертвой гололеда, перед выходом следует сделать одну необычную вещь со своими ботинками, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Интересно Водителей призывают сделать домашний омыватель стекла: нужны всего 3 ингредиента
Как сделать обувь менее скользкой в гололед?
Первый лайфхак очень простой и наиболее эффективный, хоть, возможно, и не будет выглядеть эстетично. И для него вам понадобятся самые обычные старые носки. Эту вторую пару также нужно будет надеть, но не под обувь, а на него.
Этот простой лайфхак, что очень быстро приобрел популярность в соцсетях, помогает создать сцепление, когда вы продвигаетесь по замерзшей земле. И многие пользователи сами испытали этот лайфхак, на собственном опыте убедившись, что лед становится значительно менее скользким после одевания носков.
Лучше всего выбрать для этого толстые и пушистые носки – и все же трюк сработает с любыми, которые удастся надеть поверх обуви, пишет Mirror.
Но можно воспользоваться еще один простой способ, что будет не так заметен для других людей на улице. Для него понадобится суперклей и один из следующих материалов:
- песок;
- полиуретан;
- ворсистая часть губки для посуды;
- наждачная бумага.
На подошву нужно нанести клей, а потом прицепить к нему выбранный материал. Это создаст трение между льдом и обувью, и она не будет так сильно скользить. Впрочем, перед выходом из дома лучше подождать примерно полчаса, чтобы клей хорошо высох.
Какие еще зимние лайфхаки следует знать?
Зимой очень важно следить за трубами – ведь из-за морозов они могут легко лопнуть. Вот 4 признака, что трубы замерзают, и что делать в таком случае.
Кроме того, в гололед очень важно посыпать дорожки перед домом, чтобы легче ходить. И использовать для этого нужно не соль, и не песок.
Частые вопросы
Какой простой способ можно использовать, чтобы сделать обувь менее скользкой на льду?
Один из простых способов - это надеть старые носки поверх обуви. Этот трюк помогает создать сцепление, когда вы передвигаетесь по замерзшей земле, и он стал популярным в соцсетях.
Какие материалы можно использовать вместе с суперклеем, чтобы избежать скольжения на льду?
Вместе с суперклеем можно использовать песок, полиуретан, ворсистую часть губки для посуды или наждачную бумагу. Эти материалы нужно прикрепить к подошве обуви, чтобы создать трение между льдом и обувью.
Почему важно подождать определенное время после нанесения клея на подошву обуви?
После нанесения клея на подошву обуви важно подождать примерно полчаса, чтобы клей хорошо высох. Это обеспечит надежное крепление выбранного материала к обуви, что поможет избежать скольжения.